Россия содрогалась от взрывов: где видели зарево огня

В Самарской области России утром 18 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск.

По информации мониторинговых ресурсов, около 04:30 по местному времени в Новокуйбышевске прогремели взрывы — очевидцы насчитали не менее 6-8 громких звуков.

В восточной и северной частях города наблюдали яркие вспышки в небе. После атаки над Новокуйбышевском поднялся густой черный дым, а на территории завода вспыхнул пожар.

Россияне сообщали, что в городе раздавался рев сирена воздушной тревоги, а в аэропорту введен режим "Ковер" (запрет на полеты).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев около 03:00 объявил об угрозе атаки БПЛА в регионе, однако сам удар на момент публикации не комментировал.

С большой вероятностью неопознанные дроны поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть". Это один из ключевых НПЗ в Поволжье, его мощность составляет 8,8 млн тонн нефти в год.

По данным геолокации, пожар, скорее всего, возник на установке ЭЛОУ-АВТ-6 (АВТ-11).

Атака на Новокуйбышевский НПЗ стала очередной в серии ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Накануне, 16 апреля, в Краснодарском крае РФ работала ПВО: сообщалось о взрывах и пожаре в Туапсе на территории порта и нефтебазы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на пятницу в российской Ленинградской области заявили о якобы массированном налете беспилотников. После чего отчитались о том, что 7 БПЛА удалось сбить. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.



