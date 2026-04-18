Росія здригалася від вибухів: де бачили заграву вогню

У Самарській області Росії вранці 18 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

За інформацією моніторингових ресурсів, близько 04:30 за місцевим часом у Новокуйбишевську пролунали вибухи – очевидці нарахували щонайменше 6-8 гучних звуків.

У східній та північній частинах міста спостерігали яскраві спалахи у небі. Після атаки над Новокуйбишевським здійнявся густий чорний дим, а на території заводу спалахнула пожежа.

Росіяни повідомляли, що в місті лунав рев сирену повітряної тривоги, а в аеропорту введено режим "Килим" (заборона на польоти).

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев о 03:00 оголосив про загрозу атаки БПЛА в регіоні, проте сам удар на момент публікації не коментував.

З великою ймовірністю невідомі дрони вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії "Роснефть". Це один із ключових НПЗ у Поволжі, його потужність становить 8,8 млн тонн нафти на рік.

За даними геолокації, пожежа, швидше за все, виникла на установці ЕЛОУ-АВТ-6 (АВТ-11).

Атака на Новокуйбишевський НПЗ стала черговою у серії ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Напередодні, 16 квітня, в Краснодарському краї РФ працювала ППО: повідомлялося про вибухи та пожежу в Туапсе на території порту та нафтобази.

