Россия содрогалась от взрывов: какой объект атаковали дроны (ФОТО)
НОВОСТИ

Россия содрогалась от взрывов: какой объект атаковали дроны (ФОТО)

В Смоленской области РФ беспилотники атаковали химзавод "Дорогобуж". После взрывов вспыхнул масштабный пожар.

25 февраля 2026, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 25 февраля в Смоленской области России раздались взрывы. По данным мониторинговых каналов, беспилотники атаковали химическое предприятие ПАО "Дорогобуж" в городе Дорогобуж. После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар, зарево было видно издалека.

Россия содрогалась от взрывов: какой объект атаковали дроны (ФОТО)

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Фото и видео атаки на завод "Дорогобуж" в Смоленской области появилась в социальных сетях. На видео запечатлено яркое пламя и густой дым над промышленной зоной. По предварительным сообщениям под удар попали производственные мощности предприятия.

Россия содрогалась от взрывов: какой объект атаковали дроны (ФОТО) - фото 2

Дроны атаковали завод "Дорогобуж"

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи над Смоленской областью якобы были сбиты 14 беспилотников, а всего над территорией России — 69 БПЛА. Однако информация о масштабах повреждений на заводе официально не детализируется.

Россия содрогалась от взрывов: какой объект атаковали дроны (ФОТО) - фото 2

Взрывы в Смоленской области

Россия содрогалась от взрывов: какой объект атаковали дроны (ФОТО) - фото 2

Дроны атаковали завод "Дорогобуж" в Смоленской области

ПАО "Дорогобуж" – это одно из ключевых химических предприятий региона. Оно специализируется на производстве аммиака, аммиачной селитры и комплексных минеральных удобрений. Основные производственные мощности были построены еще в 1960-1980-х годах и модернизированы последние десятилетия. Это не первый случай атаки на завод. Предварительный удар дронов фиксировали в декабре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США объявили Украине демарш из-за атак по России. Госдеп США направил Украине ноту протеста после атаки на Новороссийск. Вашингтон заявил о нарушении экономических интересов американских компаний.

Также "Комментарии" писали об одной из самых больших атак ВСУ за войну. Российский город остался без света, воды и тепла.



