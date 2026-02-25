Росія здригалася від вибухів: який об’єкт атакували дрони (ФОТО)

У ніч на 25 лютого в Смоленській області Росії пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, безпілотники атакували хімічне підприємство ПАТ "Дорогобуж" у місті Дорогобуж. Після удару на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, заграву було видно здалеку.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Фото та відео атаки на завод "Дорогобуж" в Смоленській області з’явилися в соціальних мережах. На відео зафіксовано яскраве полум’я та густий дим над промисловою зоною. За попередніми повідомленнями, під удар потрапили виробничі потужності підприємства.

Дрони атакували завод "Дорогобуж"

У Міноборони РФ заявили, що протягом ночі над Смоленською областю нібито було збито 14 безпілотників, а загалом над територією Росії — 69 БПЛА. Однак інформація про масштаби пошкоджень на заводі офіційно не деталізується.

Вибухи в Смоленській області

Дрони атакували завод "Дорогобуж" в Смоленській області

ПАТ "Дорогобуж" — це одне з ключових хімічних підприємств регіону. Воно спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри та комплексних мінеральних добрив. Основні виробничі потужності були збудовані ще у 1960-1980-х роках і модернізовані впродовж останніх десятиліть. Це не перший випадок атаки на завод. Попередній удар дронів фіксували у грудні.

