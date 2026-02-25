logo_ukra

Росія здригалася від вибухів: який об'єкт атакували дрони (ФОТО)
НОВИНИ

Росія здригалася від вибухів: який об’єкт атакували дрони (ФОТО)

У Смоленській області РФ безпілотники атакували хімзавод "Дорогобуж". Після вибухів спалахнула масштабна пожежа.

25 лютого 2026, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 25 лютого в Смоленській області Росії пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, безпілотники атакували хімічне підприємство ПАТ "Дорогобуж" у місті Дорогобуж. Після удару на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, заграву було видно здалеку.

Росія здригалася від вибухів: який об’єкт атакували дрони (ФОТО)

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Фото та відео атаки на завод "Дорогобуж" в Смоленській області з’явилися в соціальних мережах. На відео зафіксовано яскраве полум’я та густий дим над промисловою зоною. За попередніми повідомленнями, під удар потрапили виробничі потужності підприємства.

Росія здригалася від вибухів: який об’єкт атакували дрони (ФОТО) - фото 2

Дрони атакували завод "Дорогобуж"

У Міноборони РФ заявили, що протягом ночі над Смоленською областю нібито було збито 14 безпілотників, а загалом над територією Росії — 69 БПЛА. Однак інформація про масштаби пошкоджень на заводі офіційно не деталізується.

Росія здригалася від вибухів: який об’єкт атакували дрони (ФОТО) - фото 2

Вибухи в Смоленській області

Росія здригалася від вибухів: який об’єкт атакували дрони (ФОТО) - фото 2

Дрони атакували завод "Дорогобуж" в Смоленській області

ПАТ "Дорогобуж" — це одне з ключових хімічних підприємств регіону. Воно спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри та комплексних мінеральних добрив. Основні виробничі потужності були збудовані ще у 1960-1980-х роках і модернізовані впродовж останніх десятиліть.  Це не перший випадок атаки на завод. Попередній удар дронів фіксували у грудні. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США оголосили Україні демарш через атаки по Росії. Держдеп США направив Україні ноту протесту після атаки на Новоросійськ. Вашингтон заявив про порушення економічних інтересів американських компаній.

Також "Коментарі" писали про одну з найбільших атак ЗСУ за війну. Російське місто залишилося без світла, води та тепла.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
