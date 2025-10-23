Росія здригалася від вибухів: чому паливна криза загостриться ще більше

Як передає портал "Коментарі", в ніч проти 23 жовтня в російській Рязані пролунала серія сильних вибухів. Місцеві паблики повідомляли про атаку безпілотників, публікуючи відео, на яких чути характерні звуки прольоту дронів.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Вибухи лунали в Рязані та місті Скопін. Йдеться про щонайменше 10 вибухів. Місцева влада традиційно стверджує, що за повітряними цілями відпрацювала російська ППО, тому попадань і руйнувань нібито немає.

Втім, очевидці вже опублікували у мережі відео, на яких видно пожежі. Вибухи лунали в районі місцевого НПЗ та аеродрому Дягілєво.

У Генштабі ЗСУ поки що не підтверджували причетність до атаки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дев'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення внаслідок вибуху на заводі в Копейську Челябінської області в Росії. Цю інформацію підтвердив губернатор регіону Олексій Текслер.

У повідомленні чиновника йдеться, що пожежу, яка виникла після вибуху, вдалося загасити — відкрите горіння ліквідовано. Рятувальники розпочали розбирання завалів, під якими можуть залишатися люди, які вважаються зниклими безвісти. Їхня кількість зараз уточнюється.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по ряду стратегічних об'єктів на території Російської Федерації — серед них Саранський механічний завод у Республіці Мордовія та нафтопереробний завод у Махачкалі (Дагестан). Про це офіційно повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За словами Генштабу, на території Саранського механічного заводу зафіксовано вибухи; підприємство виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси, комплекти мінування, детонатори та вузли ініціювання саме тому воно зазначено як логістично важливий військово-промисловий об'єкт.



