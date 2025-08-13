Россия содрогалась от взрывов: ряд российских НПЗ и не только в огне

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 13 августа неизвестные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в двух областях РФ. А также нефтеперекачивающую станцию в Брянской области.

В местных пабликах начала появляться информация о том, что Волгоградский НПЗ атаковали до 20 дронов. Пока что неизвестно о результатах удара. Но как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обломки сбитого беспилотника упали на 16-этажный жилой дом в Волгограде.

Кроме того, власти были вынуждены пойти на то, чтобы там был закрыт местный аэропорт. Рейсы в Москву и на курорты Египта задержаны.

Примечательно, что Волгоградский НПЗ ударные дроны уже атаковали дважды – 31 января и 3 февраля этого года. После этого он останавливал работу.

Также неопознанныее дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае. В частности, дроны наведались на НПЗ в Славянске-на-Кубани. Беспилотники атаковали этот завод уже несколько раз в течение последних полутора лет.

Кроме этого, ночью дроны поразили нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. Там расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" нефтепровода "Дружба". Оттуда российская нефть идет в Беларусь, Балтику и Венгрию через Украину.

