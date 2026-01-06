Россия содрогалась от взрывов: в каких регионах было громче всего

В ночь на 6 января неизвестные дроны атаковали целый ряд российских регионов. Под ударом оказались как минимум Пенза, Усмань, Ленинградская область и не только.

Согласно хронологии сообщений в пабликах, первым под удар попал город Пенза. Местные жители услышали около 5-7 взрывов после 2 часов ночи по местному времени. Они также рассказали, что видели в небе яркое вспышки, а до этого звуки пролетов дронов.

Параллельно в соцсетях распространяются кадры, на которых, судя по всему, запечатлен пожар. Ряд пабликов сообщал, что, предварительно, под удар попал подшипниковый завод.

Хотя позже некоторые телеграмм-каналы стали утверждать, что поражен завод ПАО "Биосинтез", который является одним из крупнейших производителей лекарств на фармацевтическом рынке РФ.

Какая версия правдива — пока неясно. Официальных комментариев властей на данный момент нет.

Ближе к трем часам ночи (по Киеву) в соцсетях появились кадры, на которых видно крупное зарево. У соцсетях утверждают, что неизвестные дроны атаковали НПЗ в Усмани Липецкой области, после чего там начался пожар. Кроме того, этой ночью так называемые "Z-каналы" отчитались о подавлении беспилотника в Ленинградской области.

Пропагандисты утверждают, что смогли его нейтрализовать при помощи РЭБ, после чего вблизи деревни Бережки упали обломки. Причем утверждается, что обломки в том числе упали на территории компрессорной станции.

Помимо вышеуказанных городов, россияне пожаловались на взрывы в Стерлитамаке (республика Башкортостан). На видео в соцсетях слышны взрывы, но что именно попало под атаку, неизвестно.

Также этой ночью громко было в Твери. Ряд пабликов распространили кадры, на которых беспилотник якобы попал в дом. При этом отмечается, что это могла быть либо не совсем удачная работа ПВО, либо РЭБ, из-за чего дрон или же его обломки приземлились так, как они приземлились.

