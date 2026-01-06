Росія здригалася від вибухів: у яких регіонах було найгучніше

У ніч на 6 січня невідомі дрони атакували цілу низку російських регіонів. Під ударом опинилися, як мінімум, Пенза, Усмань, Ленінградська область і не тільки.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Згідно з хронологією повідомлень у пабліках, першим під удар потрапило місто Пенза. Місцеві жителі почули близько 5-7 вибухів після 2 години ночі за місцевим часом. Вони також розповіли, що бачили в небі яскраві спалахи, а до цього звуки прольотів дронів.

Паралельно в соцмережах поширюються кадри, на яких, зважаючи на все, відображена пожежа. Ряд пабліків повідомляв, що попередньо під удар потрапив підшипниковий завод.

Хоча пізніше деякі телеграм-канали стали стверджувати, що вражений завод ПАТ "Біосинтез", який є одним із найбільших виробників ліків на фармацевтичному ринку РФ.

Яка версія правдива – поки що неясно. Офіційних коментарів влади наразі немає.

Ближче до третьої години ночі (по Києву) у соцмережах з'явилися кадри, на яких видно велику заграву. У соцмережах стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ в Усмані Липецької області, після чого там почалася пожежа. Крім того, цієї ночі так звані "Z-канали" відзвітували про придушення безпілотника у Ленінградській області.

Пропагандисти стверджують, що змогли його нейтралізувати за допомогою РЕБ, після чого поблизу села Бережки впали уламки. Причому стверджується, що уламки, зокрема, впали на території компресорної станції.

Крім вищезгаданих міст, росіяни поскаржилися на вибухи в Стерлітамаку (республіка Башкортостан). На відео в соцмережах чутно вибухи, але що саме потрапило під атаку, невідомо.

Також цієї ночі голосно було у Твері. Низка пабліків поширили кадри, на яких безпілотник нібито потрапив до будинку. При цьому наголошується, що це могла бути або не зовсім вдала робота ППО, або РЕБ, через що дрон або його уламки приземлилися так, як вони приземлилися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія тремтіла від вибухів: які об'єкти опинилися під атакою дронів.



