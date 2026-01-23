Россия содрогалась от взрывов: в какой городе было громче всего

В российском городе Пенза в результате атаки неизвестных беспилотников возникло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Пожар на нефтебазе. Фото: из открытых источников

Местные жители делились в пабликах информацией о том, что в ночь на 23 января в небе над Пензенской областью были замечены неизвестные дроны.

Впоследствии начала появляться информация о пожаре на местной нефтебазе.

Губернатор региона Олег Мельниченко написал в соцсетях, что около 4 часов утра в результате атаки дрона "произошло возгорание" на нефтебазе в Пензе.

"Возгорание" тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.

Как сообщили местные жители в пабликах, удар по Белгороду произошел 20 января. Отмечается, что ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". После этого там начался сильный пожар.

Впоследствии губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил этот инцидент.

"В результате обстрелов получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам. Кроме того, в Белгороде на территории одного предприятия повреждены помещения и оборудование", – отметил Гладков.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский согласовал проведение новых боевых и контрразведывательных операций Службы безопасности Украины. Об этом глава государства сообщил у себя в Телеграмме после доклада руководителя СБУ Евгения Хмары.



