Росія здригалася від вибухів: у якому місті було найгучніше

У російському місті Пенза внаслідок атаки невідомих безпілотників виникло спалах на нафтобазі. Про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Пожежа на нафтобазі. Фото: із відкритих джерел

Місцеві жителі ділилися в пабліках інформацією про те, що в ніч проти 23 січня в небі над Пензенською областю було помічено невідомі дрони.

Згодом почала з'являтись інформація про пожежу на місцевій нафтобазі.

Губернатор регіону Олег Мельниченко написав у соцмережах, що близько 4 години ранку внаслідок атаки дрону "відбулося загоряння" на нафтобазі в Пензі.

"Загоряння" гасили 46 пожежників та 14 одиниць техніки.

Як повідомили місцеві жителі у пабліках, удар по Бєлгороду стався 20 січня. Зазначається, що ракетний удар було завдано по ТЕС "ДП Енергот". Після цього там почалася сильна пожежа.

Згодом губернатор регіону В’ячеслав Гладков підтвердив цей інцидент.

"В результаті обстрілів отримали пошкодження підприємства, що входять до енергетичного комплексу регіону. Проводимо розмінування та приступаємо до аварійних робіт. Крім того, у Білгороді на території одного підприємства пошкоджено приміщення та обладнання", – зазначив Гладков.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський погодив проведення нових бойових та контррозвідувальних операцій Служби безпеки України. Про це глава держави повідомив у себе у Телеграмі після доповіді керівника СБУ Євгена Хмари.




