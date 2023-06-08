Небензя выступил с циничным докладом на Совете Безопасности ООН по виновным в подрыве Каховской ГЭС

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский дипломат Василий Небензя. Фото из открытых источников
Россия утверждает, что ответственность за катастрофу, которая происходит на Херсонщине из-за разрушения дамбы, лежит на Украине и ее союзниках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian .
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Постоянный представитель России Василий Небензя на брифинге Совбеза ООН выступил с обращением относительно ситуации по подрыву дамбы на Каховской ГЭС.
Далее российский чиновник заявил, что якобы агрессивные действия Украины спонсируют ее союзники из стран Запада.
Несмотря на обвинения Украины, эксперты отмечают, что у России больше выгод и возможностей взорвать Каховскую ГЭС. Кроме того, аналитики подчеркивают, что Украина будет испытывать последствия уничтожения плотины еще десятилетия в будущем.
Также "Комментарии" писали о том, что Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Украину в подрыве дамбы на Каховской ГЭС.
Обсуждения
Новости