Российский дипломат Василий Небензя. Фото из открытых источников

Россия утверждает, что ответственность за катастрофу, которая происходит на Херсонщине из-за разрушения дамбы, лежит на Украине и ее союзниках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian .

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Постоянный представитель России Василий Небензя на брифинге Совбеза ООН выступил с обращением относительно ситуации по подрыву дамбы на Каховской ГЭС.

"В ночь с 5 на 6 июня киевский режим совершил немыслимое преступление. Они взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому выбросу воды вниз по течению Днепра", — заявил Небензя, не предоставив никаких доказательств о причастности Украины к взрывам.

Далее российский чиновник заявил, что якобы агрессивные действия Украины спонсируют ее союзники из стран Запада.

"Ответственность за эту разворачивающуюся трагедию полностью лежит на киевском режиме и его западных хозяевах, которые накачивают Украину оружием", — говорит постоянный представитель России в ООН.

Несмотря на обвинения Украины, эксперты отмечают, что у России больше выгод и возможностей взорвать Каховскую ГЭС. Кроме того, аналитики подчеркивают, что Украина будет испытывать последствия уничтожения плотины еще десятилетия в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Красный крест предупреждает о серьезной опасности из-за подрыва ГЭС. Международная организация отметила, что массы воды от прорыва дамбы снесли и переместили мины в другие места, и теперь они угрожают местному населению.

Также "Комментарии" писали о том, что Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Украину в подрыве дамбы на Каховской ГЭС.