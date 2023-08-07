Россия создала сеть брендов-клонов западных компаний

После начала полномасштабного вторжения западные бренды начали покидать Россию, что должно повлиять на повседневную жизнь россиян. В России появляются новые компании, которые не всегда удачно имитируют подлинники, однако это не волнует россиян.

Российский клон McDonald's. Фото из открытых источников

Согласно Киевской школе экономики, около 1500 западных компаний покинули Россию, либо находятся в процессе выхода. Несмотря на это, некоторые товары продаются через другие компании и в целом присутствуют в повседневной жизни россиян. В то время как для других компаний в России создали откровенные копии.

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Заведения популярных кафе Starbucks были приобретены группой российских бизнесменов, в которую входит рэпер Тимати. После незначительного ребрендинга кофейни снова открылись под названием Stars Coffee. На логотипе по-прежнему изображена русалка, но теперь она носит русский кокошник вместо короны.

Еще одну популярную компанию McDonald's в России превратили в сеть "Вкусно и точка", где вместо Big Mac продают "Биг Хит". Кроме того, часть меню была заменена. Теперь в российском клоне McDonald's продают квашеную капусту и компот, а популярные наборы игрушек для детей перестали предлагать. За 2022 год "Вкусно и точка" понесла убытки более чем на 11 млрд рублей.

Несмотря на бойкот некоторых людей российских аналогов, большинство россиян ходят в эти заведения, несмотря на более высокие цены и худшее качество.

Еще одна сеть фастфуда KFC была продана российской компании Smart Service, переименовавшей свои заведения на Rostik's. Однако продолжает использовать брендовые красно-черно-белые цвета KFC.

Существует сюрреалистическая параллель с массовой приватизацией государственных активов в 1990-е годы после распада Советского Союза. Подобно тому, как новые олигархи накопили богатство, завладев государственной собственностью, российские бизнесмены сейчас быстро покупают западные активы, цепи поставок, клиентские базы и бизнес-сети по дешевым ценам. В общей сложности россияне приобрели 110 покинувших страну западных компаний.

Некоторые компании продают бизнес или производственные мощности россиянам. Обычно это происходит по большой скидке или вполне символической цене в 1 евро. Даже если компании не продали свои активы, россияне пытаются заполнить их нишу. Шведский мебельный магазин Ikea в РФ заменили белорусской компанией Swed House, которая имеет бренд сине-желтого цвета. А после выхода из РФ популярного приложения для знакомств Tinder, для россиян создали клон под названием Mamba.

Даже барби-мания охватила Москву. Несмотря на то, что фильм "Барби" не выходит в прокат, в столице России полно тематических вечеров в барах и клубах, где призывают одеваться в розовую одежду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Минобороны Украины, который смеется над Россией и заявляет, что эта страна хочет стать миллионером.

Также "Комментарии" писали, что 4-летний ребенок обожгся куском курицы. McDonald's заплатит колоссальную компенсацию.