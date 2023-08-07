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Россия создала сеть брендов-клонов западных компаний

Российские бренды-двойники помогают Путину поддерживать экономику от санкций.

сегодня, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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После начала полномасштабного вторжения западные бренды начали покидать Россию, что должно повлиять на повседневную жизнь россиян. В России появляются новые компании, которые не всегда удачно имитируют подлинники, однако это не волнует россиян.

Россия создала сеть брендов-клонов западных компаний

Российский клон McDonald's. Фото из открытых источников

Согласно Киевской школе экономики, около 1500 западных компаний покинули Россию, либо находятся в процессе выхода. Несмотря на это, некоторые товары продаются через другие компании и в целом присутствуют в повседневной жизни россиян. В то время как для других компаний в России создали откровенные копии.


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Заведения популярных кафе Starbucks были приобретены группой российских бизнесменов, в которую входит рэпер Тимати. После незначительного ребрендинга кофейни снова открылись под названием Stars Coffee. На логотипе по-прежнему изображена русалка, но теперь она носит русский кокошник вместо короны.

Еще одну популярную компанию McDonald's в России превратили в сеть "Вкусно и точка", где вместо Big Mac продают "Биг Хит". Кроме того, часть меню была заменена. Теперь в российском клоне McDonald's продают квашеную капусту и компот, а популярные наборы игрушек для детей перестали предлагать. За 2022 год "Вкусно и точка" понесла убытки более чем на 11 млрд рублей.

Несмотря на бойкот некоторых людей российских аналогов, большинство россиян ходят в эти заведения, несмотря на более высокие цены и худшее качество.

Еще одна сеть фастфуда KFC была продана российской компании Smart Service, переименовавшей свои заведения на Rostik's. Однако продолжает использовать брендовые красно-черно-белые цвета KFC.

Существует сюрреалистическая параллель с массовой приватизацией государственных активов в 1990-е годы после распада Советского Союза. Подобно тому, как новые олигархи накопили богатство, завладев государственной собственностью, российские бизнесмены сейчас быстро покупают западные активы, цепи поставок, клиентские базы и бизнес-сети по дешевым ценам. В общей сложности россияне приобрели 110 покинувших страну западных компаний.

Некоторые компании продают бизнес или производственные мощности россиянам. Обычно это происходит по большой скидке или вполне символической цене в 1 евро. Даже если компании не продали свои активы, россияне пытаются заполнить их нишу. Шведский мебельный магазин Ikea в РФ заменили белорусской компанией Swed House, которая имеет бренд сине-желтого цвета. А после выхода из РФ популярного приложения для знакомств Tinder, для россиян создали клон под названием Mamba.

Даже барби-мания охватила Москву. Несмотря на то, что фильм "Барби" не выходит в прокат, в столице России полно тематических вечеров в барах и клубах, где призывают одеваться в розовую одежду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Минобороны Украины, который смеется над Россией и заявляет, что эта страна хочет стать миллионером.

Также "Комментарии" писали, что 4-летний ребенок обожгся куском курицы. McDonald's заплатит колоссальную компенсацию.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/business/2023/08/04/doppelgangers-western-brands-russia-mcdonalds-ikea-cocacola/
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