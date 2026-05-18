Росія таємно рятує газовий експорт: на який крок іде Кремль усупереч санкціям США
Росія таємно рятує газовий експорт: на який крок іде Кремль усупереч санкціям США

Старі танкери із загадковими власниками почали вивозити газ із підсанкційного проекту «Арктик СПГ-2»

18 травня 2026, 14:36
Кравцев Сергей

Росія активізувала створення нового "тіньового флоту" для обходу західних санкцій та нарощування експорту зрідженого газу з проекту "Арктик СПГ-2". Як повідомляє Bloomberg, до перевезень вже підключили як мінімум чотири танкери, які раніше працювали на експортному терміналі в Омані.

За даними систем відстеження суден, останніми днями танкер "Космос" пришвартувався біля плавучого сховища "Саам" неподалік Мурманська. Саме там зберігається газ, вироблений на проекті "Арктик СПГ-2", що знаходиться під санкціями США. Після стоянки судно вийшло в море з більшим осадом, що вказує на повне завантаження паливом.

Аналогічна активність зафіксована ще у трьох судів – "Меркурій", "Оріон" та "Луч". "Меркурій" вже залишив північні води Росії і рухається через Атлантичний океан, ймовірно, у напрямку Азії. Інші танкери або вже завантажувалися в районі "Саама", або готуються до швартування.

Видання зазначає, що всі чотири судна мають ознаки так званого тіньового флоту РФ. Йдеться про старі газовози, які були нещодавно переписані на маловідомі компанії з непрозорою структурою власності.

За даними Equasis, танкер "Космос" у лютому перейшов під контроль гонконгської компанії Mighty Ocean Shipping Ltd. "Оріон" та "Меркурій" оформили на компанію Celtic Maritime & Trading SA, а "Луч" у квітні отримала російська компанія ТОВ "Абакан". Раніше всі ці судна були пов'язані з Oman Ship Management Co.

Експерти наголошують, що саме брак суден залишається головною перешкодою для експорту російського газу із північних регіонів. Тому розширення "тіньового флоту" може стати спробою Кремля зберегти валютні доходи, незважаючи на санкційний тиск.

За оцінками Bloomberg, зараз Росія використовує щонайменше 20 танкерів для перевезення ЗПГ із підсанкційних проектів. При цьому один із таких кораблів раніше був атакований і зараз виведений із експлуатації.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-18/russia-expands-lng-dark-fleet-with-four-tankers-to-boost-exports
