Россия тоже будет в НАТО: экс-депутат Госдумы ошарашил заявлением

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Кравцев Сергей
Североатлантический альянс должен заниматься защитой демократий мира от диктаторов и их режимов, и его членом в будущем – после того, как режим Владимира Путина будет повален – должна стать Россия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.
НАТО. Фото из открытых источников
Политик убежден, что "Путин наконец подарил подарил альянсу НАТО смысл политический и военный – это защита интересов демократии во всем мире от отмороженных, больных на голову криминальных диктаторов, диктатур, тоталитарных режимов".
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По словам Гудкова, демократичная Россия будущего могла би стать членом такого Альянса.
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