Россия тоже будет в НАТО: экс-депутат Госдумы ошарашил заявлением

Североатлантический альянс должен заниматься защитой демократий мира от диктаторов и их режимов, и его членом в будущем – после того, как режим Владимира Путина будет повален – должна стать Россия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

НАТО. Фото из открытых источников

Политик убежден, что "Путин наконец подарил подарил альянсу НАТО смысл политический и военный – это защита интересов демократии во всем мире от отмороженных, больных на голову криминальных диктаторов, диктатур, тоталитарных режимов".

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По словам Гудкова, демократичная Россия будущего могла би стать членом такого Альянса.

"Я думаю, что НАТО должно на себя взять функцию, которой нет у ООН – быть мышцами и силой демократии. … НАТО, на мой взгляд, союз, который должен защищать демократии, противостоять диктаторам, которые грозят столкнуть мир в средневековье, в войну, уничтожить цивилизацию. Не только Украина должна быть членом НАТО, в перспективе – и Россия, где будет демократия и свобода, тоже должна стать членом Альянса. Вообще все демократические страны, которые ведут борьбу с диктатурами, должны быть членами каких-то военных альянсов, структур международной безопасности, которые не только будут выражать глубокую озабоченность, но и будут иметь силы, мышцы. Почему ООН не выполняет задачи по предотвращению войн на планете? У них хороший язык, но нет совершенно мышц. То есть такая голова без мышц", – заявил экс-депутат Госдумы.

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