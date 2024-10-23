Россия требует «Ялту-2»: стало известно, почему Гутерриш поехал на саммит БРИКС

Политолог Вадим Денисенко предположил, почему генсек ООН Антониу Гутерриш отправился в Казань на саммит БРИКС.

Антониу Гутерриш

По его мнению, Гутерриш понимает, что речь идет о первом в истории ООН конфликте такого масштаба, где ООН вообще не участвует в мирных переговорах.

"Он не может не понимать, что Россия сознательно это делает, требуя Ялту-2 и новое разделение мира. Он точно не хочет стать тем, о котором скажут: он похоронил ООН. Потому он и поехал в Казань", — отметил Денисенко.

По его словам, проблема в том, что Украина не может послать его как Израиль и объявить персоной нон-грата. Впрочем, признается эксперт, толка от него будет столько же, сколько и от мирных инициатив Папы Римского.

"Гутерриш не за Путина. Он прикрывает свою задницу, надеясь, что на каком-то этапе ООН все-таки присоединятся к переговорам", — отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на визит генсека ООН Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. Он заявил, что такие действия генсека подрывают репутацию ООН и не способствуют установлению мира. При этом в Украине обратили внимание, что Гутерриш летом отказался посещать прошедший в Швейцарии саммит мира. При этом в ООН отреагировали на критику Киева. Там заявили, что позиция ООН по войне в Украине остается неизменной, а визит на саммит БРИКС является частью "стандартной практики".

Также "Комментарии" рассказывали , что в РФ с пеной вокруг рта попытались защитить Гутерриша, уехавшего в Казань на саммит БРИКС. В частности, представитель МИД страны-агрессора Мария Захрова заявила, что Киев, якобы, не имеет права навязывать свою волю генсеку ООН.





