Россия угрожает США ядерным концом света, если Трамп продолжит реализацию своего плана

В России снова прибегли к ядерным угрозам на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией. Бывший глава "Роскосмоса" и нынешний сенатор РФ Дмитрий Рогозин заявил, что реализация такого плана якобы приведет к "концу света" и разрушит существовавшую со времен Второй мировой войны систему стратегической стабильности.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Рогозин считает, что интерес Вашингтона к Гренландии связан не с экономикой или геополитическим престижем, а с военными расчетами. Российский политик утверждает, что Арктика является кратчайшим маршрутом для доставки ядерных боеголовок между США и Россией, а остров может стать ключевым элементом американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"У многих сложилось впечатление, что заявления Трампа импульсивны и не связаны между собой… но тот, кто что-то понимает в мировой политике, все же увидит на этом столе пазл. Заявление Дональда Трампа о том, что Соединенным Штатам "жизненно необходима" Гренландия не является импровизацией. США вынашивали давно – стратегию обнуления российского стратегического ядерного потенциала", – заявляет Рогозин.

Российский политик убеждает, что речь идет о попытке США получить стратегическое преимущество и уничтожить российский ядерный потенциал неожиданным ударом и иметь возможность перехватить ответные ракеты. По его мнению, именно для этого Трампу нужна Гренландия и это сделает мир гораздо более близким к глобальной катастрофе.

"США, возглавляемые эксцентриком, могут убедить себя в том, что они наконец благодаря аншлюсу Гренландии и размещению там компонентов системы боевого управления стратегическими наступательными вооружениями достигли ядерного превосходства над Россией и Китаем. Это и будет началом конца Света", — утверждает Рогозин.

Заметим, что подобная риторика Кремля давно стала обычным инструментом российской пропаганды. Угрозы "Армагеддоном" регулярно появляются в ответ на любые действия Запада, которые Москва трактует как угрозу собственным амбициям.

