logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия угрожает США ядерным концом света, если Трамп продолжит реализацию своего плана
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия угрожает США ядерным концом света, если Трамп продолжит реализацию своего плана

В России заявили, что возможный захват Гренландии США якобы приведет к ядерному "концу света".

15 января 2026, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В России снова прибегли к ядерным угрозам на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией. Бывший глава "Роскосмоса" и нынешний сенатор РФ Дмитрий Рогозин заявил, что реализация такого плана якобы приведет к "концу света" и разрушит существовавшую со времен Второй мировой войны систему стратегической стабильности.

Россия угрожает США ядерным концом света, если Трамп продолжит реализацию своего плана

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Рогозин считает, что интерес Вашингтона к Гренландии связан не с экономикой или геополитическим престижем, а с военными расчетами. Российский политик утверждает, что Арктика является кратчайшим маршрутом для доставки ядерных боеголовок между США и Россией, а остров может стать ключевым элементом американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"У многих сложилось впечатление, что заявления Трампа импульсивны и не связаны между собой… но тот, кто что-то понимает в мировой политике, все же увидит на этом столе пазл. Заявление Дональда Трампа о том, что Соединенным Штатам "жизненно необходима" Гренландия не является импровизацией. США вынашивали давно – стратегию обнуления российского стратегического ядерного потенциала", – заявляет Рогозин.

Российский политик убеждает, что речь идет о попытке США получить стратегическое преимущество и уничтожить российский ядерный потенциал неожиданным ударом и иметь возможность перехватить ответные ракеты. По его мнению, именно для этого Трампу нужна Гренландия и это сделает мир гораздо более близким к глобальной катастрофе.

"США, возглавляемые эксцентриком, могут убедить себя в том, что они наконец благодаря аншлюсу Гренландии и размещению там компонентов системы боевого управления стратегическими наступательными вооружениями достигли ядерного превосходства над Россией и Китаем. Это и будет началом конца Света", — утверждает Рогозин.

Заметим, что подобная риторика Кремля давно стала обычным инструментом российской пропаганды. Угрозы "Армагеддоном" регулярно появляются в ответ на любые действия Запада, которые Москва трактует как угрозу собственным амбициям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия озвучила жуткую угрозу нанести удар по 23 местам и опубликовала карту.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали новые целые войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости