Росія озвучила моторошну погрозу завдати удару по цих 23 місцях: опублікована карта

Росія оприлюднила моторошну погрозу атакувати 23 об'єкти у Великій Британії, що викликало нове побоювання щодо Третьої світової війни після того, як в інтернеті з'явилася тривожна карта потенційних ударів. Попередження прозвучало від колишнього віцепрем'єра Дмитра Рогозіна, який погрожує зробити Велику Британію "смертельно небезпечною".
Дмитро Рогозін. Фото з відкритих джерел
Дмитро Рогозін у своєму Telegram відреагував на заяву колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який закликав Захід "зробити Крим непридатним для життя та нежиттєздатним з російської точки зору".
У відповідь Рогозін заявив, що Захід таким чином нібито показав свої "справжні наміри", які російський політик назвав "імперіалістичними". Крім того, Рогозін заявив, що будь-яке перебування у Великій Британії може стати небезпечним.
У наступному дописі Рогозін опублікував карту Великої Британії на якій позначені 23 об’єкти, явно погрожуючи, що вони можуть стати ціллю РФ. Ці об'єкти являють собою поєднання військових та промислових центрів в Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії та були взяті безпосередньо з документа уряду Великої Британії "Оборонно-промислова стратегія 2025".
Карта, яку опублікував Рогозін погрожуючи Великій Британії
Рогозіна підтримав кремлівський пропагандист Володимир Соловйов, який також пригрозив Лондону.
Він продовжив погрожувати запустити ядерні ракети "Посейдон", через які, за його словами, Британія може просто "перестати існувати" за одну ніч.
