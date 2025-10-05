Росія озвучила моторошну погрозу завдати удару по цих 23 місцях: опублікована карта

Росія оприлюднила моторошну погрозу атакувати 23 об'єкти у Великій Британії, що викликало нове побоювання щодо Третьої світової війни після того, як в інтернеті з'явилася тривожна карта потенційних ударів. Попередження прозвучало від колишнього віцепрем'єра Дмитра Рогозіна, який погрожує зробити Велику Британію "смертельно небезпечною".

Дмитро Рогозін. Фото з відкритих джерел

Дмитро Рогозін у своєму Telegram відреагував на заяву колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який закликав Захід "зробити Крим непридатним для життя та нежиттєздатним з російської точки зору".

У відповідь Рогозін заявив, що Захід таким чином нібито показав свої "справжні наміри", які російський політик назвав "імперіалістичними". Крім того, Рогозін заявив, що будь-яке перебування у Великій Британії може стати небезпечним.

"Що у тверезого міністра на думці, то у колишнього — мовою. Втім, це навіть добре, що вони розкривають свої справжні наміри. Це корисно прочитати тим у нас, хто ще вважає за можливе замирення з імперіалістичними агресорами. І моя порада нашим олігархам: не відправляйте дітей вчитися до Англії! Це смертельно небезпечно", — написав Рогозін.

У наступному дописі Рогозін опублікував карту Великої Британії на якій позначені 23 об’єкти, явно погрожуючи, що вони можуть стати ціллю РФ. Ці об'єкти являють собою поєднання військових та промислових центрів в Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії та були взяті безпосередньо з документа уряду Великої Британії "Оборонно-промислова стратегія 2025".

Карта, яку опублікував Рогозін погрожуючи Великій Британії

Рогозіна підтримав кремлівський пропагандист Володимир Соловйов, який також пригрозив Лондону.

"Дмитро Рогозін сьогодні опублікував нагадування про цілі у Британії, які можуть бути знищені першими. Ідіоти отримають по заслугах", — сказав Соловйов.

Він продовжив погрожувати запустити ядерні ракети "Посейдон", через які, за його словами, Британія може просто "перестати існувати" за одну ніч.

