Росія погрожує США ядерним "кінцем світу", якщо Трамп продовжить реалізацію свого плану

У Росії знову вдалися до ядерних погроз на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого контролю над Гренландією. Колишній очільник "Роскосмосу" та нинішній сенатор РФ Дмитро Рогозін заявив, що реалізація такого плану нібито призведе до "кінця світу" та зруйнує систему стратегічної стабільності, яка існувала з часів Другої світової війни.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Дмитро Рогозін вважає, що цікавість Вашингтона до Гренландії пов’язана не з економікою чи геополітичним престижем, а з воєнними розрахунками. Російський політик стверджує, що Арктика є найкоротшим маршрутом для доставки ядерних боєголовок між США та Росією, а сам острів може стати ключовим елементом американської системи протиракетної оборони "Золотий купол".

"У багатьох склалося враження, що заяви Трампа імпульсивні і не пов'язані між собою… але той, хто щось розуміє у світовій політиці, все ж таки побачить на цьому столі пазл. Заява Дональда Трампа про те, що Сполученим Штатам "життєво необхідна" Гренландія не є імпровізацією. Трамп, який спіймав кураж, вирішив своїм натиском проломити те, що США виношували давно — стратегію обнулення російського стратегічного ядерного потенціалу", — заявляє Рогозін.

Російський політик переконує, що йдеться про спробу США отримати стратегічну перевагу та знищити російський ядерний потенціал несподіваним ударом і мати можливість перехопити ракети у відповідь. На його думку, саме для цього Трампу потрібна Гренландія і це зробить світ набагато ближчим до глобальної катастрофи.

"США, очолювані ексцентриком, можуть переконати себе в тому, що вони, нарешті, завдяки аншлюсу Гренландії та розміщенню там компонентів системи бойового управління стратегічними наступальними озброєннями досягли ядерної переваги над Росією та Китаєм. Це і буде початком кінця Світу", — стверджує Рогозін.

Зауважимо, що подібна риторика Кремля давно стала звичним інструментом російської пропаганди. Погрози "Армагеддоном" регулярно з’являються у відповідь на будь-які дії Заходу, які Москва трактує як загрозу власним амбіціям.

