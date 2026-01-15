Росія погрожує США ядерним "кінцем світу", якщо Трамп продовжить реалізацію свого плану

Рубрики
У Росії знову вдалися до ядерних погроз на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого контролю над Гренландією. Колишній очільник "Роскосмосу" та нинішній сенатор РФ Дмитро Рогозін заявив, що реалізація такого плану нібито призведе до "кінця світу" та зруйнує систему стратегічної стабільності, яка існувала з часів Другої світової війни.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Дмитро Рогозін вважає, що цікавість Вашингтона до Гренландії пов’язана не з економікою чи геополітичним престижем, а з воєнними розрахунками. Російський політик стверджує, що Арктика є найкоротшим маршрутом для доставки ядерних боєголовок між США та Росією, а сам острів може стати ключовим елементом американської системи протиракетної оборони "Золотий купол".
Російський політик переконує, що йдеться про спробу США отримати стратегічну перевагу та знищити російський ядерний потенціал несподіваним ударом і мати можливість перехопити ракети у відповідь. На його думку, саме для цього Трампу потрібна Гренландія і це зробить світ набагато ближчим до глобальної катастрофи.
Зауважимо, що подібна риторика Кремля давно стала звичним інструментом російської пропаганди. Погрози "Армагеддоном" регулярно з’являються у відповідь на будь-які дії Заходу, які Москва трактує як загрозу власним амбіціям.
