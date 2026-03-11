Россия уже на грани: итоги 2025 года и прогнозы на 2026-й неутешительные

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Бизнес в России не выдерживает налоговой нагрузки и общего ухудшения экономической ситуации.
Россияне. Фото из открытых источников
Каждый третий предприниматель в РФ думает о закрытии дела или продаже своего бизнеса, сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко со ссылкой на результаты исследования Фонда общественного мнения (ФОМ) и Высшей школы экономики (ВШЭ).
По данным исследования:
52% предпринимателей убеждены, что в первом квартале 2026 года положение их бизнеса ухудшится;
12% ожидают улучшения;
остальные не прогнозируют существенных изменений.
Помимо прогнозов на 2026 год, тревожными для российского бизнеса оказались и итоги 2025 года. Так, 39% предпринимателей заявили, что их бизнес работает фактически в режиме выживания. Это, отмечает Андрющенко, самый высокий показатель за пять лет наблюдений.
По его словам, в результате все большее число предпринимателей рассматривают варианты выхода с рынка, что может дополнительно повлиять на занятость и экономическую активность в РФ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие новые решения Кремля не понравятся россиянам.