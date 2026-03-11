logo

Россия уже на грани: итоги 2025 года и прогнозы на 2026-й неутешительные
НОВОСТИ

Россия уже на грани: итоги 2025 года и прогнозы на 2026-й неутешительные

Как санкции повлияли на бизнес в России

11 марта 2026, 16:49
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Бизнес в России не выдерживает налоговой нагрузки и общего ухудшения экономической ситуации.

Россия уже на грани: итоги 2025 года и прогнозы на 2026-й неутешительные

Россияне. Фото из открытых источников

Каждый третий предприниматель в РФ думает о закрытии дела или продаже своего бизнеса, сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко со ссылкой на результаты исследования Фонда общественного мнения (ФОМ) и Высшей школы экономики (ВШЭ).

"Согласно опросу, доля предпринимателей, задумывающихся о выходе из бизнеса, выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Еще более тревожными выглядят краткосрочные ожидания бизнеса", — говорится в сообщении.

По данным исследования:

  • 52% предпринимателей убеждены, что в первом квартале 2026 года положение их бизнеса ухудшится;

  • 12% ожидают улучшения;

  • остальные не прогнозируют существенных изменений.

Помимо прогнозов на 2026 год, тревожными для российского бизнеса оказались и итоги 2025 года. Так, 39% предпринимателей заявили, что их бизнес работает фактически в режиме выживания. Это, отмечает Андрющенко, самый высокий показатель за пять лет наблюдений.

"Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию ростом налогов, снижением внутреннего спроса, высокими затратами и общей экономической неопределенностью. В сочетании с санкционным давлением это создает сложные условия для развития частного бизнеса", — отмечает эксперт.

По его словам, в результате все большее число предпринимателей рассматривают варианты выхода с рынка, что может дополнительно повлиять на занятость и экономическую активность в РФ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие новые решения Кремля не понравятся россиянам.




Источник: https://t.me/andriyshTime/53875
