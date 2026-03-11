logo_ukra

Росія вже на межі: підсумки 2025 року та прогнози на 2026-й невтішні
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія вже на межі: підсумки 2025 року та прогнози на 2026-й невтішні

Як санкції вплинули на бізнес в Росії

11 березня 2026, 16:49
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Бізнес у Росії не витримує податкового навантаження та загального погіршення економічної ситуації. 

Росія вже на межі: підсумки 2025 року та прогнози на 2026-й невтішні

Росіяни. Фото з відкритих джерел

Кожен третій підприємець у РФ думає про закриття справи або продаж свого бізнесу, повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко з посиланням на результати дослідження Фонду громадської думки (ФОМ) та Вищої школи економіки (ВШЕ). 

“Згідно з опитуванням, частка підприємців, які замислюються про вихід з бізнесу, зросла на 8 відсоткових пунктів порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Ще більш тривожними виглядають короткострокові очікування бізнесу”, — йдеться у повідомленні. 

За даними дослідження:

  • 52% підприємців переконані, що у першому кварталі 2026 року становище їхнього бізнесу погіршиться;

  • 12% очікують покращення;

  • решта не прогнозує суттєвих змін.

Крім прогнозів на 2026 рік тривожними для російського бізнесу виявилися і підсумки 2025 року. Так, 39% підприємців заявили, що їхній бізнес працює фактично в режимі виживання. Це, наголошує Андрющенко, найвищий показник за п’ять років спостережень.

“Експерти пояснюють таку ситуацію зростанням податків, зниженням внутрішнього попиту, високими витратами та загальною економічною невизначеністю. У поєднанні з санкційним тиском це створює складні умови для розвитку приватного бізнесу”, — зазначає експерт.

За його словами, у результаті дедалі більше підприємців розглядають варіанти виходу з ринку, що може додатково вплинути на зайнятість та економічну активність у РФ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які нові рішення Кремля не сподобаються росіянам.




Джерело: https://t.me/andriyshTime/53875
