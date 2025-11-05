Россия уже на грани выживания: что об этом свидетельствует

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российская экономика входит в фазу затяжного спада — компании все чаще сообщают о финансовых затруднениях, сокращают расходы и откладывают инвестиции.
Россияне. Фото из открытых источников
В Службе внешней разведки сообщили, что по итогам III квартала 2025 года главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и нехватка оборотных средств.
В разведке отмечают, что большинство предприятий отвечает на кризис сокращением расходов. К мерам по "оптимизации" прибегают 68% компаний. Чтобы выдержать компании, преимущественно уменьшая административные расходы (80%) и расходы на услуги (37%). Еще 15% сократили инвестиционные программы, откладывая любые планы расширения.
Отмечается, что российские компании вместо развития сосредотачиваются на выживании и сохранении финансовой устойчивости.
