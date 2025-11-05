logo

Россия уже на грани выживания: что об этом свидетельствует
Россия уже на грани выживания: что об этом свидетельствует

Что указывает на падение экономики РФ

5 ноября 2025, 20:46
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская экономика входит в фазу затяжного спада — компании все чаще сообщают о финансовых затруднениях, сокращают расходы и откладывают инвестиции.

Россия уже на грани выживания: что об этом свидетельствует

Россияне. Фото из открытых источников

В Службе внешней разведки сообщили, что по итогам III квартала 2025 года главными проблемами для бизнеса стали неплатежи контрагентов, падение спроса и нехватка оборотных средств.

"38,9% предприятий заявили о задержках платежей со стороны партнеров — по сравнению с 25% годом ранее. Снижение спроса на продукцию и услуги фиксируют 34% компаний (во II квартале — 30%), а недостаток оборотных средств — 32,4%. Логистические трудности испытали 15% респондентов, в то время как еще несколько месяцев назад таких было всего 10%”, — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что большинство предприятий отвечает на кризис сокращением расходов. К мерам по "оптимизации" прибегают 68% компаний. Чтобы выдержать компании, преимущественно уменьшая административные расходы (80%) и расходы на услуги (37%). Еще 15% сократили инвестиционные программы, откладывая любые планы расширения.

"Оценивая общее состояние экономики, бизнес называет ситуацию "сложной и тревожной". Даже прогнозируемое снижение учетной ставки в 2026 году не рассматривается как гарантия улучшения делового климата", — отмечают в разведке.

Отмечается, что российские компании вместо развития сосредотачиваются на выживании и сохранении финансовой устойчивости.

"Рост доли неплатежей — с 25% до 38,9% — свидетельствует о локальной рецессии в корпоративном секторе, которая в перспективе перерастет в системный кризис", — подытожили в разведке.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти РФ бросили россиян на произвол судьбы.



Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/kompanii-rf-perekhodyat-u-rezhym-vyzhyvannya
