Російська економіка входить у фазу затяжного спаду — компанії дедалі частіше повідомляють про фінансові труднощі, скорочують витрати й відкладають інвестиції.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що за підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак оборотних коштів.

“38,9% підприємств заявили про затримки платежів з боку партнерів – проти 25% роком раніше. Зниження попиту на продукцію та послуги фіксують 34% компаній (у II кварталі — 30%), а нестачу оборотних коштів — 32,4%. Логістичні труднощі відчули 15% респондентів, тоді як ще кілька місяців тому таких було лише 10%”, — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що більшість підприємств відповідає на кризу скороченням витрат. До заходів із “оптимізації” вдаються 68% компаній. Щоб витримати компанії переважно зменшуючи адміністративні видатки (80%) та витрати на послуги (37%). Ще 15% скоротили інвестиційні програми, відкладаючи будь-які плани розширення.

“Оцінюючи загальний стан економіки, бізнес називає ситуацію “складною та тривожною”. Навіть прогнозоване зниження облікової ставки у 2026 році не сприймається як гарантія поліпшення ділового клімату”, — зазначають у розвідці.

Зазначається, що російські компанії замість розвитку зосереджуються на виживанні та збереженні фінансової стійкості.

“Зростання частки неплатежів — з 25% до 38,9% — свідчить про локальну рецесію в корпоративному секторі, яка в перспективі переросте в системну кризу”, — підсумували в розвідці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада РФ кинула росіян напризволяще.