Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Російська економіка входить у фазу затяжного спаду — компанії дедалі частіше повідомляють про фінансові труднощі, скорочують витрати й відкладають інвестиції.
Росіяни. Фото з відкритих джерел
У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що за підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак оборотних коштів.
У розвідці зазначають, що більшість підприємств відповідає на кризу скороченням витрат. До заходів із “оптимізації” вдаються 68% компаній. Щоб витримати компанії переважно зменшуючи адміністративні видатки (80%) та витрати на послуги (37%). Ще 15% скоротили інвестиційні програми, відкладаючи будь-які плани розширення.
Зазначається, що російські компанії замість розвитку зосереджуються на виживанні та збереженні фінансової стійкості.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада РФ кинула росіян напризволяще.