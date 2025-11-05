Влада РФ не припиняє переконувати, що в країні все добре, економіка адаптувалася до санкцій, а Україна та європейські країни замерзатимуть взимку. Однак реальність зовсім інша — Кремль залишає росіян напризволяще.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що жителі російських сіл входять у зиму з розпачем. Повідомляють, що у Примор’ї ціни на дрова зросли майже вдвічі — до 40-46 тис. рублів за 10 кубометрів. При цьому середня зарплата становить близько 30 тис. рублів. Купити паливо навіть за такою ціною складно: черги розтягнулися на місяці.

Схожа ситуація, як повідомляють у розвідці, спостерігається у більшості регіонів — від Білгородщини до Карелії.

“Місцева влада обіцяє компенсації чи субсидії, але реальна допомога обмежується символічними обсягами — по кілька кубометрів на домогосподарство. Перевагу віддають сім’ям військових, тоді як решту мешканців лишають напризволяще. Проте влада охоче відправляє деревину на фронт. Показовим став випадок у тимчасово окупованому Сімферополі: місцева окупаційна адміністрація спиляла дерева в міському парку, заготовивши 12 кубометрів дров для військових на херсонському напрямку”, — йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, що дрова стають розкішшю, попри колосальні запаси деревини — з 2000 року їхня ціна зросла у 28 разів. Причини — у хаотичному лісовому законодавстві та бюрократії. І поки росіяни рахують останні гроші на дрова, Росія продовжує експортувати ліс. За даними розвідки, лише торік за кордон продали 19,9 млн кубометрів — обсяг, якого вистачило б, щоб зігріти половину російських будинків із пічним опаленням.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни уже не можуть дозволити собі достатню кількість продуктів — через проблеми російської економіки, спричинені війною і санкціями, вони стали менше їсти.



