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Россия в огне: детали масштабных ударов по нефтебазах и заводу для армии РФ

Под атакой оказались оборонное предприятие в Азове и нефтяной терминал в Таганроге - российские власти подтвердили масштабный налет беспилотников

10 июля 2026, 08:30
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Кравцев Сергей

В ночь на 10 июля Ростовская область России подверглась новой масштабной атаке беспилотников. Под удар попали сразу несколько стратегически важных объектов в Азове и Таганроге, включая предприятие оборонно-промышленного комплекса и инфраструктуру, связанную с хранением и перевалкой нефтепродуктов.

Россия в огне: детали масштабных ударов по нефтебазах и заводу для армии РФ

Атака на Ростовскую область. Фото: из открытых источников

Российские власти официально подтвердили налет дронов. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаки были зафиксированы в Таганроге, Азове, а также в Азовском и Матвеево-Курганском районах.

Одной из главных целей стал Азовский оптико-механический завод. Предприятие специализируется на выпуске оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и считается частью российского оборонно-промышленного комплекса. Официальной информации о масштабах повреждений пока нет.

Кроме того, в Азове возникли пожары сразу на двух объектах хранения нефтепродуктов. По словам губернатора, экстренные службы продолжают ликвидировать последствия возгораний.

Еще один удар пришелся по Таганрогу. Там вспыхнул пожар на территории морского порта, где расположен нефтяной терминал компании "Курганнефтепродукт". Этот объект обеспечивает прием, хранение и перевалку нефтепродуктов на морские суда.

Также сообщается о пожаре в административном здании в селе Кагальник Азовского района. Российские власти не уточняют, удалось ли полностью отразить атаку и сколько беспилотников участвовало в налете.

Серия ударов по Ростовской области стала продолжением кампании по поражению объектов российской военной и топливной инфраструктуры, расположенных в глубоком тылу.

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