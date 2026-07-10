logo_ukra

BTC/USD

63800

ETH/USD

1769.44

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росія у вогні: деталі масштабних ударів по нафтобазах та заводу для армії РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія у вогні: деталі масштабних ударів по нафтобазах та заводу для армії РФ

Під атакою опинилися оборонне підприємство в Азові та нафтовий термінал у Таганрозі - російська влада підтвердила масштабний наліт безпілотників

10 липня 2026, 08:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 10 липня Ростовська область Росії зазнала нової масштабної атаки безпілотників. Під удар потрапили відразу кілька стратегічно важливих об'єктів в Азові та Таганрозі, включаючи підприємство оборонно-промислового комплексу та інфраструктуру, пов'язану із зберіганням та перевалкою нафтопродуктів.

Росія у вогні: деталі масштабних ударів по нафтобазах та заводу для армії РФ

Атака на Ростовську область. Фото: із відкритих джерел

Російська влада офіційно підтвердила наліт дронів. За даними губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, атаки були зафіксовані в Таганрозі, Азові, а також в Азовському та Матвєєво-Курганському районах.

Однією з основних цілей став Азовський оптико-механічний завод. Підприємство спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем та вважається частиною російського оборонно-промислового комплексу. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.

Крім того, в Азові виникли пожежі одразу на двох об'єктах зберігання нафтопродуктів. За словами губернатора, екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки спалаху.

Ще один удар припав по Таганрогу. Там спалахнула пожежа на території морського порту, де розташований нафтовий термінал компанії "Курганнафтопродукт". Цей об'єкт забезпечує прийом, зберігання та перевалку нафтопродуктів на морські судна.

Також повідомляється про пожежу в адміністративній будівлі у селі Кагальник Азовського району. Російська влада не уточнює, чи вдалося повністю відбити атаку і скільки безпілотників брало участь у нальоті.

Серія ударів по Ростовській області стала продовженням кампанії з ураження об'єктів російської військової та паливної інфраструктури, які розташовані в глибокому тилу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ці удари України можуть стати останньою краплею для Путіна: деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини