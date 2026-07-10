Росія у вогні: деталі масштабних ударів по нафтобазах та заводу для армії РФ

У ніч на 10 липня Ростовська область Росії зазнала нової масштабної атаки безпілотників. Під удар потрапили відразу кілька стратегічно важливих об'єктів в Азові та Таганрозі, включаючи підприємство оборонно-промислового комплексу та інфраструктуру, пов'язану із зберіганням та перевалкою нафтопродуктів.

Атака на Ростовську область. Фото: із відкритих джерел

Російська влада офіційно підтвердила наліт дронів. За даними губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, атаки були зафіксовані в Таганрозі, Азові, а також в Азовському та Матвєєво-Курганському районах.

Однією з основних цілей став Азовський оптико-механічний завод. Підприємство спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем та вважається частиною російського оборонно-промислового комплексу. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.

Крім того, в Азові виникли пожежі одразу на двох об'єктах зберігання нафтопродуктів. За словами губернатора, екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки спалаху.

Ще один удар припав по Таганрогу. Там спалахнула пожежа на території морського порту, де розташований нафтовий термінал компанії "Курганнафтопродукт". Цей об'єкт забезпечує прийом, зберігання та перевалку нафтопродуктів на морські судна.

Також повідомляється про пожежу в адміністративній будівлі у селі Кагальник Азовського району. Російська влада не уточнює, чи вдалося повністю відбити атаку і скільки безпілотників брало участь у нальоті.

Серія ударів по Ростовській області стала продовженням кампанії з ураження об'єктів російської військової та паливної інфраструктури, які розташовані в глибокому тилу.

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