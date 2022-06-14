Россия в огне: в подмосковном Одинцово на территории завода вспыхнул сильный пожар (ВИДЕО)

В Московской области вспыхнул пожар на территории завода. Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, сегодня (14 июня) в подмосковном городе Одинцово произошел пожар. Сообщается, что пламя образовалось на территории лакокрасочного завода.

По словам очевидцев, горит ангар завода и "что-то периодически взрывается".

В Сети появляются видео с места событий.

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