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Россия в огне: в подмосковном Одинцово на территории завода вспыхнул сильный пожар (ВИДЕО)

Очевидцы говорят, что слышат взрывы

сегодня, 15:52
Автор:

Денис
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В Московской области вспыхнул пожар на территории завода. Об этом сообщают российские СМИ. 

Россия в огне: в подмосковном Одинцово на территории завода вспыхнул сильный пожар (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, сегодня (14 июня) в подмосковном городе Одинцово произошел пожар. Сообщается, что пламя образовалось на территории лакокрасочного завода. 

По словам очевидцев, горит ангар завода и "что-то периодически взрывается". 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский назвал единственное условие, когда Украина будет готова разговаривать с Россией. Президент подчеркнул, что нет сомнений в том, что Украина поступает правильно. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что ВСУ уже под Херсоном: стало известно, где идут бои. Тактические победы украинских военных должны обязательно перерасти в полноценное контрнаступление. Бойцы постепенно освобождают от захватчиков ранее оккупированные населенные пункты.  Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что взрывы на Львовщине и Тернопольщине: стали известны подробности. Россия запустила ракеты с юго-восточного направления. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что жителям области не стоит игнорировать сигналы о тревоге. Нужно оставаться в укрытиях. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что война пришла и в Брянскую область: россияне сообщают взрывах и пожарах, в небе летают вертолеты. Взрывы раздавались на территории РФ в 50 км от украинской границы. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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