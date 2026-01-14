Россия вербует «одноразовых» диверсантов в Европе: детали

Россия активно использует зашифрованные онлайн-мессенджеры и криптовалютные платежи для вербовки так называемых "одноразовых" агентов, которые привлекаются к недорогим диверсионным операциям по всей Европе. Цель таких действий – ослабить общественную поддержку Украины и посеять нестабильность в западных странах. Об этом сообщает The Times со ссылкой на отчет лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

Россия. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, российские структуры все чаще нацеливаются на украинских беженцев, находящихся в сложном финансовом положении и нередко не осознающих, что фактически работают в интересах Кремля. Подобная тактика позволяет Москве проводить операции с минимальными затратами и высоким уровнем анонимности.

В отчете отмечается, что спектр операций включает поджоги, атаки на объекты гражданской инфраструктуры, акты вандализма и иные формы саботажа. Эти действия направлены на создание атмосферы страха и неуверенности, а также на выявление уязвимостей в системах защиты. По данным RUSI, количество подобных инцидентов в Европе в 2023-2024 годах выросло втрое, а саботаж остается ключевым элементом гибридной войны России.

Низкоуровневых исполнителей обычно вербуют через Telegram и другие мессенджеры. За простые задания, такие как нанесение граффити, им платят несколько долларов, тогда как за более серьезные преступления вознаграждение может достигать 10 тысяч долларов, чаще всего в криптовалюте. В ряде случаев, как подчеркивают аналитики, диверсантам не платили вовсе, что подчеркивает их "расходный" статус.

Соавтор отчета Кинга Редловска отмечает, что даже ограниченный физический ущерб позволяет России достигать целей – нагнетать напряженность и истощать ресурсы служб безопасности. Эксперты призывают европейские страны усилить контроль за внебиржевыми операциями обмена криптовалюты, активизировать трансграничное сотрудничество и проводить информационные кампании среди мигрантов, диаспор и молодежи, а также внедрять системы вознаграждений для информаторов.

