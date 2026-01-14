logo_ukra

Росія вербує «одноразових» диверсантів у Європі: деталі
14 січня 2026

Росія вербує «одноразових» диверсантів у Європі: деталі

Аналітики The Times фіксують різке зростання саботажу, спрямованого на підрив підтримки України

14 січня 2026, 08:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія активно використовує зашифровані онлайн-месенджери та криптовалютні платежі для вербування так званих "одноразових" агентів, які залучаються до недорогих диверсійних операцій по всій Європі. Мета таких дій – послабити громадську підтримку України та посіяти нестабільність у західних країнах. Про це повідомляє The Times із посиланням на звіт лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI).

Росія вербує «одноразових» диверсантів у Європі: деталі

Росія. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, російські структури все частіше націлюються на українських біженців, які перебувають у складному фінансовому становищі і нерідко не усвідомлюють, що фактично працюють на користь Кремля. Подібна тактика дозволяє Москві проводити операції з мінімальними витратами та високим рівнем анонімності.

У звіті наголошується, що спектр операцій включає підпали, атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, акти вандалізму та інші форми саботажу. Ці дії спрямовані створення атмосфери страху і невпевненості, і навіть виявлення вразливостей у системах захисту. За даними RUSI, кількість таких інцидентів у Європі в 2023-2024 роках зросла втричі, а саботаж залишається ключовим елементом гібридної війни Росії.

Низькорівневих виконавців зазвичай вербують через Telegram та інші месенджери. За прості завдання, такі як нанесення графіті, їм платять кілька доларів, тоді як за серйозніші злочини винагорода може досягати 10 тисяч доларів, найчастіше в криптовалюті. У ряді випадків, як підкреслюють аналітики, диверсантам не платили зовсім, що наголошує на їхньому "видатковому" статусі.

Співавтор звіту Кінга Редловська зазначає, що навіть обмежена фізична шкода дозволяє Росії досягати цілей – нагнітати напруженість та виснажувати ресурси служб безпеки. Експерти закликають європейські країни посилити контроль за позабіржовими операціями обміну криптовалюти, активізувати транскордонну співпрацю та проводити інформаційні кампанії серед мігрантів, діаспор та молоді, а також запроваджувати системи винагород для інформаторів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у чому лідери G7 намагатимуться переконати Трампа: чому це дуже важливо для України.




Джерело: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/how-russian-sabotage-attacks-europe-funded-cb555zsk0
