Россия вернется в 90-е. Связь будет только в больших городах

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Slava Kot
В конце года крупные производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson покинут Россию в конце года. В долгосрочной перспективе это может постепенно парализовать мобильные российские сети. Новые проблемы отбросят мобильную связь в России на 30 лет назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .
Из-за санкций в России связь вернется на 30 лет назад. Фото из открытых источников
По мнению экспертов , когда Россию покинут Nokia и Ericsson это приведет к постепенному снижению качества связи и уменьшению скорости интернета. Обе компании имеют около 50% базовых станций связи в России.
Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк также подтверждает, что финская компания выйдет с российского рынка до конца года.
Издание отмечает, что Россия выдержала много санкций, однако ухудшение качества мобильного интернета и связи коснется повседневной жизни россиян.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия закупает технологии Запада через несколько компаний.
Также "Комментарии" писали об опросе, который провели среди россиян и определили, чего они боятся больше всего в 2023 году.
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