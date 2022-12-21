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Россия вернется в 90-е. Связь будет только в больших городах

Из-за ухода крупнейших телекоммуникационных компаний жители России со временем могут вернуться в телефонную связь 1990-х годов, которая была только в крупных городах и богатых окрестностях.

сегодня, 17:25
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Автор:

Slava Kot

В конце года крупные производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson покинут Россию в конце года. В долгосрочной перспективе это может постепенно парализовать мобильные российские сети. Новые проблемы отбросят мобильную связь в России на 30 лет назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Россия вернется в 90-е. Связь будет только в больших городах

Из-за санкций в России связь вернется на 30 лет назад. Фото из открытых источников

По мнению экспертов , когда Россию покинут Nokia и Ericsson это приведет к постепенному снижению качества связи и уменьшению скорости интернета. Обе компании имеют около 50% базовых станций связи в России.

"Мы работаем до конца года, и именно тогда истекает срок действия всех исключений (от санкций)", — сообщил Reuters финансовый директор Ericsson Карл Мелландер.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк также подтверждает, что финская компания выйдет с российского рынка до конца года.

"Наш выход будет завершен. Мы не собираемся ничего поставлять в Россию", — заявил Лундмарк.

Издание отмечает, что Россия выдержала много санкций, однако ухудшение качества мобильного интернета и связи коснется повседневной жизни россиян.

"Если такая ситуация будет продолжаться годами, российские сотовые сети по уровню покрытия могут вернуться к состоянию конца 1990-х годов, когда их покрытие ограничивалось крупными городами и богатыми окрестностями", — говорит руководитель IT-издания ComNews Леонид Коник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия закупает технологии Запада через несколько компаний.

Также "Комментарии" писали об опросе, который провели среди россиян и определили, чего они боятся больше всего в 2023 году.



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Источник: https://www.reuters.com/business/media-telecom/russian-mobile-calls-internet-seen-deteriorating-after-nokia-ericsson-leave-2022-12-21/
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