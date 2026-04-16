Россия впервые уперлась в кадровый потолок: экономика задыхается без рабочих рук

Российская экономика впервые в своей новейшей истории столкнулась с острой нехваткой рабочей силы, уже сдерживающей ее дальнейший рост. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время биржевого форума Московская биржа.

По ее словам, нынешняя экономическая ситуация кардинально отличается от предыдущих кризисов. Если ранее высокие процентные ставки являлись временной реакцией на внешние шоки, то теперь жесткая денежно-кредитная политика может затянуться надолго из-за постоянного давления на экспорт и импорт.

Отдельную тревогу вызывает состояние рынка труда. Уровень безработицы в России снизился до около 2%, что, по оценке Набиуллиной, свидетельствует не о силе, а о перегреве экономики. Инфляция при этом в прошлом году достигала 10%, усиливая дисбалансы.

Официальные прогнозы Минэкономразвития РФ предполагают, что безработица будет оставаться на минимальном уровне и в последующие годы, то есть около 2,3-2,6%. В то же время аналитики ожидают, что дефицит кадров будет только углубляться.

По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, к 2030 году нехватка работников может превысить 3 миллиона человек. Острее проблема ощущается в аграрном секторе, промышленности, энергетике и коммунальной сфере.

Эксперты также фиксируют нехватку производственного персонала, технических специалистов и работников сервисных отраслей. Все это создает дополнительное давление на бизнес, вынужденное повышать зарплаты, но не всегда может найти необходимые кадры.

Таким образом, российская экономика входит в новую фазу, где главным ограничением становится не капитал или ресурсы, а люди. И этот фактор, по мнению аналитиков, может оказать существенное влияние на ее устойчивость в ближайшие годы.

Читайте на портале "Комментарии" — рекорд, несмотря на санкции: одна из крупнейших стран ЕС резко увеличила закупки российского газа.



