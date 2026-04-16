Россия впервые уперлась в кадровый потолок: экономика задыхается без рабочих рук
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия впервые уперлась в кадровый потолок: экономика задыхается без рабочих рук

Центробанк РФ признал перегрев и дефицит миллионов работников: кризис становится системным

16 апреля 2026, 15:29
Кравцев Сергей

Российская экономика впервые в своей новейшей истории столкнулась с острой нехваткой рабочей силы, уже сдерживающей ее дальнейший рост. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время биржевого форума Московская биржа.

Россия впервые уперлась в кадровый потолок: экономика задыхается без рабочих рук

Экономика России. Фото: из открытых источников

По ее словам, нынешняя экономическая ситуация кардинально отличается от предыдущих кризисов. Если ранее высокие процентные ставки являлись временной реакцией на внешние шоки, то теперь жесткая денежно-кредитная политика может затянуться надолго из-за постоянного давления на экспорт и импорт.

Отдельную тревогу вызывает состояние рынка труда. Уровень безработицы в России снизился до около 2%, что, по оценке Набиуллиной, свидетельствует не о силе, а о перегреве экономики. Инфляция при этом в прошлом году достигала 10%, усиливая дисбалансы.

Официальные прогнозы Минэкономразвития РФ предполагают, что безработица будет оставаться на минимальном уровне и в последующие годы, то есть около 2,3-2,6%. В то же время аналитики ожидают, что дефицит кадров будет только углубляться.

По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, к 2030 году нехватка работников может превысить 3 миллиона человек. Острее проблема ощущается в аграрном секторе, промышленности, энергетике и коммунальной сфере.

Эксперты также фиксируют нехватку производственного персонала, технических специалистов и работников сервисных отраслей. Все это создает дополнительное давление на бизнес, вынужденное повышать зарплаты, но не всегда может найти необходимые кадры.

Таким образом, российская экономика входит в новую фазу, где главным ограничением становится не капитал или ресурсы, а люди. И этот фактор, по мнению аналитиков, может оказать существенное влияние на ее устойчивость в ближайшие годы.

Читайте на портале "Комментарии" — рекорд, несмотря на санкции: одна из крупнейших стран ЕС резко увеличила закупки российского газа.




