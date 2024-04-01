Россия выставила новое требование Украине: кого просит выдать

МИД России заявил, что следы "всех" террористических атак против РФ за последнее время, в том числе теракта в Красногорске 22 марта, якобы ведут в Украину, поэтому государство-террорист требует выдать ему причастных к этим событиям, в том числе главу СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении МИД России.

МИД РФ. Фото: из открытых источников

"Совершённый 22 марта в г. Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут в Украину", – говорится в сообщении.

При этом страна-агрессор никаких доказательств причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" в Красногорске не предоставила.

В то же время, россияне вспомнили среди "терактов" убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, ранение Захара Прилепина и смерть его водителя, а также гибель пяти человек в результате подрыва Крымского моста и ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Также в России заявили, что якобы "убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей", сопровождались рейды "Русского добровольческого корпуса".

"В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе этих требований – арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации", – сообщает МИД РФ.

Россия, которая вторглась в Украину и уже более двух лет убивает мирных жителей по всей стране, цинично требует от Украины "немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб". В Москве даже пригрозили, что "нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность".

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