Главные выводы из теракта в Крокусе: что так и не удалось Кремлю

Неделю назад в ТЦ "Крокус Сити Холл", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел теракт, жертвами которого стали сотни человек. Вскоре были схвачены подозреваемые – граждане Таджикистана, которых практически сразу начали пытать, причем, на камеры, хоть "омбудсмен" Татьяна Москалькова цинично назвала это "цивилизованным" задержанием. Несмотря на явное наличие в происшедшем следа ИГИЛ, путинский режим не оставляет попыток приплести к бойне в "Крокусе" Украину. Параллельно с этим в Москве началась настоящая травля таджиков. Опрошенные порталом "Комментарии" эксперты поделились главными выводами из теракта в "Крокусе", реакции на него и возможных последствиях на данный момент.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл". Фото из открытых источников

Обращает на себя внимание ряд фактов

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что чем дальше, тем более очевидными становятся ряд фактов.

Во-первых, поясняет она, российская власть (сознательно или нет – пока неясно) не отреагировала на риск теракта, о котором в первую неделю марта предупреждал Запад, в частности, американская разведка. Путин даже заявлял, что это попытка внести сумятицу накануне т.н. президентских выборов.

Во-вторых, продолжает эксперт, реакция на сам теракт была явно запоздалой и скомканной. И даже неадекватной, учитывая, что путинский режим, несмотря на явную причастность к происшедшему исламских террористов (ИГИЛ), настойчиво пытается найти в этом след Украины и косвенно подвязать к событиям в "Крокусе" – Запад.

с тем, чтобы, возможно, оправдывать свою агрессию против нашей страны. Параллельно Россию пытаются представить в виде жертвы, хоть она и не предприняла должных мер для упреждения теракта, и сама является террористом, сея ненависть как по отношению к Украине, так и ко многим другим странам", – подчеркивает Олеся Яхно. "Недавно, к примеру, стало известно, что через 48 часов после теракта появилась масса новых аккаунтов (в частности в Твиттере – теперь Х, на семи языках, включая арабский), через которые начали продвигать массу абсурдных версий в пользу "украинского следа". С трансляцией дипфейков украинских чиновников, якобы радующихся массовому расстрелу людей в Подмосковье. Наводнили соцсети и карикатуры на западных чиновников, которые якобы отдают команду устраивать теракт в "Крокусе". Неадекватна и публичная риторика российских официальных лиц и пропагандистов. Потоком идут бездоказательные обвинения в адрес Украины

В-третьих, отмечает она, слитые в публичный доступ пытки задержанных, по сути, стерли разницу между теми, кто совершил теракт в "Крокусе", и теми, кто применял к ним такие "методы воздействия", явно имея на то одобрение со стороны государства.

"Демонстрация таких зверств точно не укладывается в статус страны-жертвы. Скорее это была попытка демонстрации силы с целью запугивания как врагов РФ, так и ее собственного народа. Мол, смотрите, такое может быть со всеми, кто пойдет против путинского режима! Неважно, как именно будет выражаться этот протест – в виде терактов или мирных перформансов", – заключает Олеся Яхно.

Москва усугубляет и без того жалкое положение после теракта

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает следующим образом:

а также – закамуфлировать безусловный провал ФСБ, "проспавшей" теракт. Плюс – попытка государства-террориста представить в виде террориста свою жертву, оправдывая очередные ракетные удары по Украине и прочие зверства против нашей страны". "Понятно, что Кремлю удобно было бы найти в этом теракте украинский след. Это консолидирует российское общество против общего врага (которым назначена Украина), позволяет ретушировать реальные угрозы (в лице исламского терроризма ),

Но дело в том, акцентирует эксперт, что провал ФСБ увидел весь мир. Как и нежелание признавать этот провал.

"Это серьезно ослабляет и без того подорванные позиции РФ на международной арене. Даже в глазах тех стран, которые пытались занимать нейтралитет касательно российско-украинской войны", – отмечает политтехнолог.

Кроме того, продолжает он, по данным того же издания Bloomberg, само окружение Путина не верит в причастность Украины к бойне в "Крокусе". Тем более, что даже посол Беларуси в России опроверг путинские заявления, что террористам якобы было подготовлено "окно" для перехода границы с Украиной.

"Фактически, Москва усугубляет и без того жалкое положение после этого теракта, превратив его расследование в откровенную бутафорию", – считает Олег Постернак.

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