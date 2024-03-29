Главные выводы из теракта в Крокусе: что так и не удалось Кремлю

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Кравцев Сергей
Неделю назад в ТЦ "Крокус Сити Холл", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел теракт, жертвами которого стали сотни человек. Вскоре были схвачены подозреваемые – граждане Таджикистана, которых практически сразу начали пытать, причем, на камеры, хоть "омбудсмен" Татьяна Москалькова цинично назвала это "цивилизованным" задержанием. Несмотря на явное наличие в происшедшем следа ИГИЛ, путинский режим не оставляет попыток приплести к бойне в "Крокусе" Украину. Параллельно с этим в Москве началась настоящая травля таджиков. Опрошенные порталом "Комментарии" эксперты поделились главными выводами из теракта в "Крокусе", реакции на него и возможных последствиях на данный момент.
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл". Фото из открытых источников
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что чем дальше, тем более очевидными становятся ряд фактов.
Во-первых, поясняет она, российская власть (сознательно или нет – пока неясно) не отреагировала на риск теракта, о котором в первую неделю марта предупреждал Запад, в частности, американская разведка. Путин даже заявлял, что это попытка внести сумятицу накануне т.н. президентских выборов.
Во-вторых, продолжает эксперт, реакция на сам теракт была явно запоздалой и скомканной. И даже неадекватной, учитывая, что путинский режим, несмотря на явную причастность к происшедшему исламских террористов (ИГИЛ), настойчиво пытается найти в этом след Украины и косвенно подвязать к событиям в "Крокусе" – Запад.
В-третьих, отмечает она, слитые в публичный доступ пытки задержанных, по сути, стерли разницу между теми, кто совершил теракт в "Крокусе", и теми, кто применял к ним такие "методы воздействия", явно имея на то одобрение со стороны государства.
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает следующим образом:
Но дело в том, акцентирует эксперт, что провал ФСБ увидел весь мир. Как и нежелание признавать этот провал.
Кроме того, продолжает он, по данным того же издания Bloomberg, само окружение Путина не верит в причастность Украины к бойне в "Крокусе". Тем более, что даже посол Беларуси в России опроверг путинские заявления, что террористам якобы было подготовлено "окно" для перехода границы с Украиной.
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