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Россия заговорила о новых условиях мира: в Кремле сделали заявление

Москва заявляет о готовности обсуждать новые предложения США, но настаивает на учете «реалий на местах»

21 августа 2026, 13:20
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Кравцев Сергей

Россия якобы готова рассматривать новые инициативы по завершению войны в Украине, однако ожидает, что любые предложения будут учитывать ситуацию на поле боя. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью российским СМИ, сообщает Reuters.

Россия заговорила о новых условиях мира: в Кремле сделали заявление

Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

По словам российского дипломата, Москва считает, что Вашингтон демонстрирует готовность к диалогу и понимает позицию Кремля. Рябков заявил, что теперь многое зависит от способности США влиять на решения Киева и европейских государств, которых он традиционно обвинил в стремлении добиться "стратегического поражения России".

При этом Москва не закрывает канал общения с Вашингтоном. Рябков заявил, что Россия готова выслушать новые предложения госсекретаря США Марко Рубио и продолжить переговоры.

Ранее после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Рубио отмечал, что США по-прежнему стремятся найти путь к прекращению войны. Вместе с тем американский госсекретарь предупреждал: быстро завершить конфликт не удастся, а Вашингтон пытается найти компромисс между позициями сторон.

На этом фоне переговорный трек остается сложным. По данным Reuters, обсуждение возможного завершения войны между Москвой и Вашингтоном фактически оказалось в тупике. Кремль также заявлял, что пока не располагает информацией о возможном визите в Россию представителей администрации Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

В то же время Рябков поднял еще одну крайне чувствительную тему — контроль над ядерными вооружениями. По его словам, Москва заинтересована в продолжении диалога с США в этой сфере.

Ситуация особенно важна после истечения в феврале срока действия договора, ограничивавшего стратегические ядерные арсеналы двух стран. Теперь Москва и Вашингтон впервые более чем за полвека фактически остаются без обязательных ограничений такого уровня.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-is-ready-new-ideas-ukraine-peace-they-must-reflect-realities-ground-2026-08-21/

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