Росія заговорила про нові умови миру: у Кремлі зробили заяву

Росія нібито готова розглядати нові ініціативи щодо завершення війни в Україні, проте очікує, що будь-які пропозиції враховуватимуть ситуацію на полі бою. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Reuters.

Сергій Рябков. Фото: із відкритих джерел

За словами російського дипломата, Москва вважає, що Вашингтон демонструє готовність до діалогу та розуміє позицію Кремля. Рябков заявив, що тепер багато залежить від здатності США впливати на рішення Києва та європейських держав, яких він традиційно звинуватив у прагненні досягти "стратегічної поразки Росії".

Москва не закриває канал спілкування з Вашингтоном. Рябков заявив, що Росія готова вислухати нові пропозиції держсекретаря США Марко Рубіо та продовжити переговори.

Раніше після зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим Рубіо зазначав, що США, як і раніше, прагнуть знайти шлях до припинення війни. Натомість американський держсекретар попереджав: швидко завершити конфлікт не вдасться, а Вашингтон намагається знайти компроміс між позиціями сторін.

На цьому тлі переговорний трек залишається складним. За даними Reuters, обговорення можливого завершення війни між Москвою та Вашингтоном фактично опинилося в безвиході. Кремль також заявляв, що поки не має інформації про можливий візит до Росії представників адміністрації Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Водночас Рябков порушив ще одну вкрай чутливу тему – контроль над ядерними озброєннями. За його словами, Москва зацікавлена у продовженні діалогу зі США у цій сфері.

Ситуація особливо важлива після закінчення терміну дії договору, який обмежував стратегічні ядерні арсенали двох країн. Тепер Москва та Вашингтон уперше більш ніж за півстоліття фактично залишаються без обов'язкових обмежень такого рівня.

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