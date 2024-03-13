Россия запустила операцию "Перун": в ГУР рассказали, к чему нужно быть готовыми

По замыслу россиян операция "Перун" должна дестабилизировать политическую ситуацию в Украине и странах Запада. Для этого якобы определен день так называемых выборов президента Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Пропагандисты страны оккупанта продолжают активную фазу информационной операции "Перун". Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и "создать условия для решения задач" так называемой сво. Проведение операции "Перун" также происходит на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ", — сказано в сообщении.

К ней привлекаются подразделения "федеральной службы войск национальной гвардии" РФ и шпионы российской разведки.

В ГУР отмечают, что речь идет о вражеском плане по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины. И, как всегда, будет оправдание агрессии РФ против Украины, распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на порабощенных Россией украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ. По данным нашей разведки, из украинцев и дальше будут формировать в российском и европейском медиапространстве образ "нацистов".

При этом пиком активизации пропагандистских мероприятий определен день так называемых выборов президента РФ, а завершить операцию "Перун" оккупанты планируют до 30 июня 2024 года.

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