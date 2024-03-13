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Россия запустила операцию "Перун": в ГУР рассказали, к чему нужно быть готовыми

По информации ГУР Минобороны, россияне будут носиться с байками о перевороте в Киеве

сегодня, 11:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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По замыслу россиян операция "Перун" должна дестабилизировать политическую ситуацию в Украине и странах Запада. Для этого якобы определен день так называемых выборов президента Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Россия запустила операцию "Перун": в ГУР рассказали, к чему нужно быть готовыми

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Пропагандисты страны оккупанта продолжают активную фазу информационной операции "Перун". Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и "создать условия для решения задач" так называемой сво. Проведение операции "Перун" также происходит на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ", — сказано в сообщении.

К ней привлекаются подразделения "федеральной службы войск национальной гвардии" РФ и шпионы российской разведки.

В ГУР отмечают, что речь идет о вражеском плане по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины. И, как всегда, будет оправдание агрессии РФ против Украины, распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на порабощенных Россией украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ. По данным нашей разведки, из украинцев и дальше будут формировать в российском и европейском медиапространстве образ "нацистов".

При этом пиком активизации пропагандистских мероприятий определен день так называемых выборов президента РФ, а завершить операцию "Перун" оккупанты планируют до 30 июня 2024 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе в РФ и на временно оккупированных ей территориях состоятся президентские выборы, которые сами россияне считают фарсом. Фактически речь идет о шестом переизбрании Владимира Путина, который не скрывает желания уничтожить Украину как государство и ослабить, либо развалить НАТО. Именно такую "национальную идею" он, похоже, "продал" россиянам, намереваясь оставаться бессрочным президентом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию внутри РФ накануне перевыборов Путина, а также спрогнозировали, станут ли они для диктатора и его режима – последними.




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Источник: https://gur.gov.ua/content/okupanty-prodovzhuiut-aktyvnu-fazu-informatsiinoi-operatsii-perun.html
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 11:50

Тобто якщо нашу корупційну владу ще і в московії назвуть корупційною, коли вже весь колективний Захід говорить про це, то Україні стане дуже погано. Може ще звинуватять нашого піаніста в узурпації влади, розвалі систем правосуддя, контитуційних органів, в цензурі ЗМІ. Ото буде ІПСО!

Ігор

сегодня, 11:46

Майдан-4 ... Майдан-95


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