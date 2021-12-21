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Россия запустила ракету в Японском море: какая причина

Россия запустила крылатую ракету из Японского моря в ходе испытаний

сегодня, 14:40
Автор:

Карина Ожерельева
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Подводная российская лодка успешно запустила крылатую ракету "Калибр" с Японского моря по цели на расстоянии свыше 1000 километров (621 миля), расположенной на российском полигоне на берегу в понедельник, 20 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Россия запустила ракету в Японском море: какая причина

Крылатая ракета «Калибр» запущена с российской подлодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота во время испытаний в водах Японского моря - Reuters

Обучение также предусматривало скрытое перемещение и поддержку со стороны военных кораблей, самолетов и беспилотников, сообщает Тихоокеанский флот России.

Япония претендует на контролируемые Россией южные Курильские острова в соседнем Охотском море, которые Токио называет Северными территориями в территориальном ряду. Напряженная ситуация длится еще с окончания Второй мировой войны, когда советские войска захватили эти территории у Японии.

Спор помешал двум странам подписать официальный мирный договор.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия разместила свою береговую систему противоракетной обороны "Бастион" в отдаленной части цепи Курильских островов в Тихом океане вблизи Японии. Как сообщают на телеканале "Звезда", Россия использовала большие десантные корабли для доставки техники и личного состава на отдаленный остров Матуа в центральной части цепи островов. Еще в августе этого года Министерство обороны сообщило, что Россия пытается усилить свою военную инфраструктуру на цепи островов.

Также "Комментарии" писали, что космическая ракета Kuaizhou-1A китайской коммерческой компании Expace не смогла выйти на орбиту. На ее борту находились два коммерческих спутника GeeSAT, которые должны были протестировать автономную навигационную систему. Ракета-носитель стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Как пишет СМИ, в результате неудачного запуска была потеряна и ракета, и два спутника.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-fires-cruise-missile-sea-japan-test-exercise-media-2021-12-21/
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