Россия заявила о "планах" Британии и Франции передать Украине ядерное оружие: что известно

Служба внешней разведки РФ заявила, что Великобритания и Франция якобы рассматривают передачу Украине ядерной или так называемой "грязной" бомбы. Как пишет СВР РФ, Германия якобы отказалась участвовать в этой инициативе.

Россия заявила о передаче Украине ядерного оружия

СВР РФ опубликовала заявление, в котором утверждает, что Лондон и Париж "не готовы смириться с поражением" и ищут способ усилить позиции Киева в войне, развязанной Россией. По версии СВР передачу могут "замаскировать" под собственную разработку Украины, а среди возможных вариантов якобы рассматривается французская боеголовка TN75 для ракеты M51.1.

"Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой. Британцы и французы хотят замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины", — сообщили в СВР РФ.

Российская разведка также заявила, что Германия отказалась приобщаться к этой инициативе. В то же время, никаких доказательств или конкретных деталей, дат или документов обнародовано не было.

В Украине и Западе официальных подтверждений таких планов нет. Ранее подобные заявления Москвы не раз опровергались международными партнерами Киева. Как отмечают эксперты Украинского кризисного медиа-центра, СВР РФ системно распространяет информационные сообщения в формате "предупреждений", которые не подкреплены проверенными данными.

"Служба внешней разведки (СВР) РФ системно участвовала в информационных операциях против Украины. Сообщения СВР оформлялись в формате "предупреждений об угрозах", но содержательно они не имели отношения к реальной разведывательной информации", — объясняет манипуляции СВР РФ Украинский кризисный медиа-центр.

Кроме того, тема ядерной эскалации регулярно используется российской пропагандой как инструмент давления на западные столицы и международную аудиторию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль пригрозил нацелить ядерное оружие на одну европейскую страну.

Также "Комментарии" писали о том, какие страны Европы обладают ядерным оружием и в каком количестве.