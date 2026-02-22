Кремль пригрозив націлити ядерну зброю на одну європейську країну: яка причина

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія спрямує ядерну зброю на Естонію, якщо там буде розміщено ядерні засоби союзників НАТО. За його словами, це нібито не погрози з боку Москви, а спроба РФ забезпечити власну безпеку.

Дмитро Пєсков в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що Росія "спрямує" свою ядерну зброю на Естонію і Таллінн має зрозуміти таку позицію Москви.

"Ми не загрожуємо Естонії, як і всім іншим європейським країнам. Але якщо на території Естонії буде ядерна зброя, націлена на нас, то на територію Естонії буде націлена наша ядерна зброя. І Естонія повинна чітко це розуміти. Росія завжди буде робити те, що повинна, для забезпечення власної безпеки", – сказав Пєсков.

Реакція Кремля пролунала після слів міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, який заявив, що країна не має доктринальних обмежень щодо можливого розміщення ядерної зброї союзників, якщо таке рішення ухвалить НАТО відповідно до оборонних планів Альянсу.

Естонія, як і інші країни Балтії, посилила безпекову політику після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна може розпочати роботу над власним ядерним потенціалом через загрозу з боку Росії.

Також "Коментарі" писали, що в Росії пропонують підірвати ядерну бомбу в космосі для війни проти України. А заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив натиснути на "червону кнопку". Таким чином Кремлі не виключають застосування ядерної зброї.