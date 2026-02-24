logo_ukra

Росія заявила про "плани" Британії та Франції передати Україні ядерну зброю: що відомо
Росія заявила про "плани" Британії та Франції передати Україні ядерну зброю: що відомо

СЗР РФ заявила, що Британія та Франція нібито планують передати Україні ядерну зброю. Доказів не надано.

24 лютого 2026, 10:05
Автор:
Slava Kot

Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Велика Британія та Франція нібито розглядають передачу Україні ядерної або так званої "брудної" бомби. Як пише СЗР РФ, Німеччина нібито відмовилася брати участь у цій ініціативі.

Росія заявила про "плани" Британії та Франції передати Україні ядерну зброю: що відомо

Росія заявила про передачу Україні ядерної зброї

СЗР РФ опублікувала заяву в якій стверджує, що Лондон і Париж "не готові змиритися з поразкою" та шукають спосіб посилити позиції Києва у війні, розв’язаній Росією. За версією СЗР, передачу можуть "замаскувати" під власну розробку України, а серед можливих варіантів нібито розглядається французька боєголовка TN75 для ракети M51.1.

"Британія та Франція готуються озброїти Київ ядерною бомбою. Британці та французи хочуть замаскувати передачу ядерної зброї Києву під розробку самої України", — повідомили у СЗР РФ.

Російська розвідка також заявила, що Німеччина відмовилася долучатися до цієї ініціативи. Водночас жодних доказів чи конкретних деталей, дат або документів оприлюднено не було.

В Україні та на Заході офіційних підтверджень таких планів немає. Раніше подібні заяви Москви неодноразово спростовувалися міжнародними партнерами Києва. Як наголошують експерти Українського кризового медіа-центру, СЗР РФ системно поширює інформаційні повідомлення у форматі "попереджень", які не підкріплені перевіреними даними.

"Служба зовнішньої розвідки (СЗР) РФ системно брала участь в інформаційних операціях проти України. Повідомлення СЗР оформлювались у форматі "попереджень про загрози", але змістовно вони не мали стосунку до реальної розвідувальної інформації", — пояснює маніпуляції СЗР РФ Український кризовий медіа-центр.

Крім того, тема "ядерної ескалації" регулярно використовується російською пропагандою як інструмент тиску на західні столиці та міжнародну аудиторію. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль пригрозив націлити ядерну зброю на одну європейську країну.

Також "Коментарі" писали про те, які країни Європи мають ядерну зброю та в якій кількості.



