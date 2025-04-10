Россия заявила о "жестком ответе" Японии из-за Украины

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о жестком и неизбежном ответе, если Япония присоединится к поставкам вооружения Украине. По словам российской дипломатки, такие шаги Токио Москва будет рассматривать как враждебные в отношении РФ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова отреагировала на решение Японии присоединиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины. Именно этот центр занимается координацией военной помощи Украине от интернациональных партнеров.

"Япония все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материально-логистическую поддержку террористического режима в Киеве. Любые шаги Японии по участию в снабжении Украины вооружением рассматриваются Россией как враждебные", — заявила Захарова.

Кроме того, представитель МИД РФ раскритиковала передачу оружия для Украины, которая может быть использована для ликвидации российских солдат, совершающих военную агрессию.

"Россия жестко ответит Японии на любые шаги по участию в снабжении Украины техникой для убийства россиян", — пригрозила Захарова.

По словам Захаровой, Япония после полномасштабного вторжения России занимается ремилитаризацией, то есть восстановлением государством военных сооружений и укреплений, дислокации вооруженных сил и проведения других мер по укреплению собственной армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония требует в России вернуть свои оккупированные территории. В Москве же пригрозили Токио новыми территориальными претензиями.

Также "Комментарии" писали, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина.