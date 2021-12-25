Россия заявляет об отводе 10 тысяч военных от границ Украины

Южный военный округ России возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца "полевых занятий" Они продолжались в нескольких регионах, в том числе граничащих с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства страны-агрессора.

Россия (фото из открытых источников)

Военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, республик Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крымом, Абхазией и Южной Осетией.

"Более 10 тыс. военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", — говорится в сообщении.

Подготовку проходили батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей Южного военного округа.

Напомним, новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, показывают, что Россия продолжала наращивать свои силы в аннексированном Крыму и вблизи Украины в последние недели, одновременно требуя от Соединенных Штатов переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает Reuters. Reuters не смог независимо проверить последние изображения американской компании Maxar Technologies. В пятницу, 24 декабря, Кремль повторил, что оставляет за собой право перемещать свои силы на российской территории, как считает нужным, и что западные страны проводят провокационные военные маневры вблизи ее границ.

Лидеры США, Европы и Украины обвинили Россию в том, что она снова наращивала войска у границ Украины с октября после короткого наращивания в апреле, когда Maxar также обнародовал фотографии. Президент США Джо Байден и другие лидеры говорят, что Москва, похоже, планирует атаку на Украину уже в следующем месяце, что Москва неоднократно отрицала.

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