Россия заявляла о мощном арсенале оружия: теперь Путин признал свои проблемы

Владимир Путин, выступая перед государственными СМИ, признал проблемы в российской армии, указав, что ей не хватает много военной техники. Это резко контрастирует с риторикой Путина в августе прошлого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Insider.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

На пресс-конференции с участием российских корреспондентов и блоггеров Путин публично признал, что силам армии РФ не военной техники для войны в Украине.

"В ходе спецоперации выяснилось, что многого не хватает. Это высокоточные боеприпасы, средства связи, самолеты, дроны. У нас они есть. К сожалению, количественно их не хватает", — сообщил Путин.

Эти заявления президента России прозвучали после того, как Путин рассказал о значительном увеличении производства военной техники и боеприпасов.

"Мы за год увеличили производство по основным видам вооружения в 2,7 раза, а по наиболее нужным направлениям – в 10 раз", – рассказывает президент РФ.

Таким образом, заявления президента России отличаются от его позиции о мощном арсенале вооружения, о котором он говорил в августе 2022 года. Тогда Путин сказал, что российское оружие является "передовым" и "на десятилетие" опережает конкурентов РФ.

Западные эксперты и официальные лица несколько раз указывали на то, что война в Украине повлияла на российский военный потенциал, это касается как санкций, так и большого количества уничтоженной техники. Поэтому Россия начала использовать старое оборудование, изготовленное во времена после Второй мировой войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин грозится расторгнуть зерновое соглашение. Президент РФ считает, что его обманули.

Также "Комментарии" писали о Путине, сравнившем Украину с Российской Федерацией.