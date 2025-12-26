Россия жестко набросилась на Польшу и пообещала "последствия": подробности скандала

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила серьезное предупреждение Польше после решения Варшавы закрыть генеральное консульство РФ в Гданьске. По ее словам, попытки "захватить" здание или нарушить права России на пользование консульством могут привести к серьезным последствиям. Эту информацию приводит польский новостной портал RMF24.

Фото: из открытых источников

Решение о закрытии консульства в Гданьске было принято в ответ на две диверсии на железнодорожном пути между Люблином и Варшавой. По условиям польских властей, российская сторона должна была покинуть помещение до конца 23 декабря. Однако россияне отказались выполнить это решение в полном объеме. Представители посольства сообщили мэрию Гданьска, что в здании будет оставаться административно-технический сотрудник, а также подчеркнули, что, несмотря на формальное закрытие консульства, сохраняют право пользования помещением.

Захарова подчеркнула, что любые попытки "захватить" или вмешаться в работу консульства могут иметь "серьезные последствия" и напомнила примеры того, как Россия реагирует на действия, которые она считает несправедливыми или угрожающими своей стране.

"Реакция России часто бывает болезненной для тех, кто пытается нарушить ее права", – заявила она.

В ответ на закрытие консульства в Гданьске Россия отозвала разрешение на работу генерального консульства Польши в Иркутске, что подчеркивает взаимный характер дипломатических мер. Ситуация демонстрирует эскалацию напряженности в отношениях между Москвой и Варшавой и показывает, как дипломатические конфликты могут быстро превращаться в реальные ограничения для работы посольств и консульств.

