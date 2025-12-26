Росія жорстко накинулася на Польщу та пообіцяла "наслідки": подробиці скандалу

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова висловила серйозне попередження Польщі після рішення Варшави закрити генеральне консульство РФ у Гданську. За її словами, спроби "захопити" будівлю або порушити права Росії на користування консульством можуть призвести до серйозних наслідків. Цю інформацію наводить польський новинний портал RMF24.

Фото: з відкритих джерел

Рішення про закриття консульства у Гданську було ухвалене у відповідь на дві диверсії на залізничній колії між Любліном та Варшавою. За умовами польської влади, російська сторона мала залишити приміщення до кінця 23 грудня. Однак росіяни відмовилися виконати це рішення у повному обсязі. Представники посольства повідомили мерію Гданська, що у будівлі залишатиметься адміністративно-технічний співробітник, а також наголосили, що попри формальне закриття консульства, зберігають право користування приміщенням.

Захарова підкреслила, що будь-які спроби "захопити" або втрутитися в роботу консульства можуть мати "серйозні наслідки" і нагадала приклади того, як Росія реагує на дії, які вона вважає несправедливими або загрозливими для своєї країни.

"Реакція Росії часто буває болючою для тих, хто намагається порушити її права", – заявила вона.

У відповідь на закриття консульства в Гданську Росія відкликала дозвіл на роботу генерального консульства Польщі в Іркутську, що підкреслює взаємний характер дипломатичних заходів. Ситуація демонструє ескалацію напруженості у відносинах між Москвою та Варшавою та показує, як дипломатичні конфлікти можуть швидко перетворюватися на реальні обмеження для роботи посольств і консульств.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп категорично заперечує будь-яку причетність до злочинної діяльності свого колишнього знайомого, фінансиста Джеффрі Епштейна. У новому дописі в соціальній мережі Truth Social політик прямо звернувся до членів і прихильників Демократичної партії, фактично зробивши їм попередження.