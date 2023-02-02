Россиян приучают к новой реальности: в новой серии Масяня перешла на украинский (ВИДЕО)



















Как передает портал "Комментарии", проживающий в Израиле российский мультипликатор Олег Куваев, автор мультфильмов о приключениях Масяни 1 февраля выпустил новый эпизод с ее участием. Видео под названием "Масяня 2050" появилось на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva.

Масяня. Фото: из открытых источников

В новом эпизоде, события которого происходят в 2050 году, герои мультфильма играют в компьютерную игру "Бахмут 3" и "всегда за ВСУ", потому что "за рашистов одни только индусы играют и китайцы".

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В мультфильме показывается суровая реальность для россиян – страна-агрессор распалась на части, при этом "от Московии все строго отгорожены из-за агрессивности", а единственным позитивом для тех, кто там остался, есть то, что "больше не загребут в армию", потому что "на территории империи никаких армий больше нет".

Сама Масяня после того, как РФ перестала существовать в прежних границах, живет в стране Ингрия, "исправно платит проценты на репарацию", а выбраться может только в Финляндию, да и то "на перевоспитательные работы".

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Также издание "Комментарии" сообщало – подавляющее большинство, а именно 86,7% граждан России готовы терпеть продолжение войны в Украине в течение ближайших двух лет. При этом 45% думают, что война продлится полгода-год, 28% – 1-2 года. 13% ожидают завершение войны за ближайшие шесть месяцев, сообщают российские СМИ со ссылкой на исследование консалтинговой группы "Полилог".







