Российский МИД внезапно предупредил своих граждан, чтобы воздержаться от поездок в Молдову.

Россиянам советуют не ехать в Молдову. Фото: из открытых источников

В заявлении ведомства, цитируемом российскими СМИ, указано, что Москва якобы фиксирует "многочисленные факты дискриминации и притеснений граждан РФ, въезжающих в Молдову".

"Молдавские власти не обеспечивают допуска к российским гражданам сотрудников посольства в Кишиневе. Они сделали невозможным консульскую помощь россиянам", — отметили в МИД РФ.

При этом никаких фактов, свидетельствующих о таких случаях в российском внешнеполитическом ведомстве, не приводят.

Напомним, как писало издание "Комментарии", советник президента Румынии по связям с румынами в диаспоре Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение. Он объяснил, что Бухарест готов сесть за стол переговоров в любой момент, но при условии, что Молдова сочтет это приемлемым. При этом Евгений Томак уточнил, что только сами молдаване вправе решать, каким будет их будущее.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Россия пытается действовать на два фронта. С одной стороны, Москва атакует Украину военным образом, а, с другой, пытается не дать Молдове сблизиться с ЕС. В частности, Москва цинично пыталась вмешаться в прошедшие осенью выборы в Молдове.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Молдовы Мая Санду незадолго до выборов выступила с экстренным видеообращением к нации, в котором заявила о прямой угрозе суверенитету и независимости страны со стороны России. По ее словам, в случае успеха кремлевского плана дестабилизации, территория ее страны может быть использована как плацдарм для вторжения в Одесскую область Украины.