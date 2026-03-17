Россиян ужасают ночные звонки: что происходит

Российским пользователям WhatsApp начали непрерывно звонить по ночам.

При этом им не дышат в трубку – звонки, как пишет российское издание Мash, фантомны, но слишком навязчивы.

По данным журналистов, обычная ночь рядового россиянина – пользователя программы выглядит так: около 22:00 мобильный телефон выдает рингтон и начинает вибрировать. Затем – звонок сразу обрывается, и дальше следует новый.

"И так десятки раз подряд — в некоторых случаях за ночь фиксируется более 100 входящих звонков. Из-за такого потока звонков некоторые пользователи исключают телефоны перед сном. Более сообразительные удаляют программу из-за невозможности остановить бесконечные звонки", — пишет издание.

Помимо тревожной ночи такие звонки приводят к еще одной проблеме – постоянные вызовы нагружают телефоны и они выходят из строя из-за перегрева.

"Специалисты считают, что проблема вытекает из задержек интернет-соединения и рассинхрона на фоне блокировок WhatsApp в РФ. То есть вызовы накапливаются, а затем прилетают массово", — пояснило издание.

Также напомнили, что WhatsApp принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена на территории России.

