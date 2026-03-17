Россиян ужасают ночные звонки: что происходит
Россиян ужасают ночные звонки: что происходит

У россиян начался полный ночной кошмар из-за звонков в программе WhatsApp

17 марта 2026, 14:01
Кречмаровская Наталия

Российским пользователям WhatsApp начали непрерывно звонить по ночам.

При этом им не дышат в трубку – звонки, как пишет российское издание Мash, фантомны, но слишком навязчивы.

По данным журналистов, обычная ночь рядового россиянина – пользователя программы выглядит так: около 22:00 мобильный телефон выдает рингтон и начинает вибрировать. Затем – звонок сразу обрывается, и дальше следует новый.

"И так десятки раз подряд — в некоторых случаях за ночь фиксируется более 100 входящих звонков. Из-за такого потока звонков некоторые пользователи исключают телефоны перед сном. Более сообразительные удаляют программу из-за невозможности остановить бесконечные звонки", — пишет издание.

Помимо тревожной ночи такие звонки приводят к еще одной проблеме – постоянные вызовы нагружают телефоны и они выходят из строя из-за перегрева.

"Специалисты считают, что проблема вытекает из задержек интернет-соединения и рассинхрона на фоне блокировок WhatsApp в РФ. То есть вызовы накапливаются, а затем прилетают массово", — пояснило издание.

Также напомнили, что WhatsApp принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена на территории России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что война РФ в Украине уже обернулась против россиян. Пока лидер РФ Владимир Путин продолжает войну, россияне массово теряют работу.

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что в России растет волна увольнений в госсекторе. Так, в четвертом квартале 2025 года количество официально сокращенных работников в РФ достигло 32,6 тыс. человек – это на 59% больше, чем за аналогичный период годом ранее.




Источник: https://t.me/mash/72691
