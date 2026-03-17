Росіян жахають нічні дзвінки: що відбувається

Кречмаровская Наталия
Російським користувачам WhatsApp почали безперервно надзвонювати ночами.
Нічні дзвінки. Ілюстративне фото
При цьому їм не дихають в трубку — дзвінки, як пише російське видання Мash, фантомні, але надто нав'язливі.
За даними журналістів, буденна ніч пересічного росіянина — користувача програми виглядає так: близько 22:00 мобільний телефон видає рингтон і починає вібрувати. Потім — дзвінок відразу обривається, і далі слідує новий.
Крім тривожної ночі такі дзвінки призводять до ще однієї проблеми — постійні виклики навантажують телефони і вони виходять з ладу через перегрівання.
Також нагадали, що WhatsApp належить корпорації Meta, чия діяльність заборонена на території Росії.
