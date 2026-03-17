Росіян жахають нічні дзвінки: що відбувається

Російським користувачам WhatsApp почали безперервно надзвонювати ночами.

Нічні дзвінки. Ілюстративне фото

При цьому їм не дихають в трубку — дзвінки, як пише російське видання Мash, фантомні, але надто нав'язливі.

За даними журналістів, буденна ніч пересічного росіянина — користувача програми виглядає так: близько 22:00 мобільний телефон видає рингтон і починає вібрувати. Потім — дзвінок відразу обривається, і далі слідує новий.

“І так десятки разів поспіль — у деяких випадках за ніч фіксується понад 100 вхідних дзвінків. Через такий потік дзвінків деякі користувачі виключають телефони перед сном. Більш кмітливі видаляють програму через неможливість зупинити нескінченні дзвінки”, — пише видання.

Крім тривожної ночі такі дзвінки призводять до ще однієї проблеми — постійні виклики навантажують телефони і вони виходять з ладу через перегрівання.

“Фахівці вважають, що проблема випливає із затримок інтернет-з'єднання та розсинхрону на тлі блокувань WhatsApp у РФ. Тобто, виклики накопичуються, а потім прилітають масово”, — пояснило видання.

Також нагадали, що WhatsApp належить корпорації Meta, чия діяльність заборонена на території Росії.

