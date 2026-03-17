logo_ukra

BTC/USD

74050

ETH/USD

2327.55

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росіян жахають нічні дзвінки: що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіян жахають нічні дзвінки: що відбувається

У росіян почався цілковитий нічний кошмар через дзвінки у програмі WhatsApp

17 березня 2026, 14:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російським користувачам WhatsApp почали безперервно надзвонювати ночами. 

Нічні дзвінки. Ілюстративне фото

При цьому їм не дихають в трубку — дзвінки, як пише російське видання Мash, фантомні, але надто нав'язливі.

За даними журналістів, буденна ніч пересічного росіянина — користувача програми виглядає так: близько 22:00 мобільний телефон видає рингтон і починає вібрувати. Потім — дзвінок відразу обривається, і далі слідує новий. 

“І так десятки разів поспіль — у деяких випадках за ніч фіксується понад 100 вхідних дзвінків. Через такий потік дзвінків деякі користувачі виключають телефони перед сном. Більш кмітливі видаляють програму через неможливість зупинити нескінченні дзвінки”, — пише видання.

Крім тривожної ночі такі дзвінки призводять до ще однієї проблеми — постійні виклики навантажують телефони і вони виходять з ладу через перегрівання.

“Фахівці вважають, що проблема випливає із затримок інтернет-з'єднання та розсинхрону на тлі блокувань WhatsApp у РФ. Тобто, виклики накопичуються, а потім прилітають масово”, — пояснило видання.

Також нагадали, що WhatsApp належить корпорації Meta, чия діяльність заборонена на території Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що війна РФ в Україні уже обернулася проти росіян. Поки лідер РФ Володимир Путін продовжує війну, росіяни масово втрачають роботу. 

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що в Росії зростає хвиля звільнень у держсекторі. Так, у четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників у РФ сягнула 32,6 тис. осіб – це на 59% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/mash/72691
Теги:

Новини

Всі новини