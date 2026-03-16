logo_ukra

BTC/USD

73941

ETH/USD

2314.92

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росіяни хапаються за голову: Кремль не може втримати ситуацію навіть у Москві
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни хапаються за голову: Кремль не може втримати ситуацію навіть у Москві

В Росії фіксують масове скорочення: Кремль уже не може втримати ситуацію

16 березня 2026, 19:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Війна проти України уже обернулася проти росіян. Поки лідер РФ Володимир Путін продовжує війну, росіяни масово втрачають роботу. 

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що в Росії зростає хвиля звільнень у держсекторі. Так, у четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників у РФ сягнула 32,6 тис. осіб – це на 59% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Найбільше скорочень зафіксовано у сферах, які фінансуються з бюджету:

  • державне управління та безпека — 4,9 тис. осіб;

  • охорона здоров’я — 4,6 тис.;

  • освіта — 3,8 тис.;

  • обробна промисловість — 3,9 тис.

“Водночас приватний сектор часто уникає офіційних процедур скорочення — працівників нерідко змушують писати заяви “за власним бажанням”. Через це реальна ситуація на ринку праці може бути гіршою за офіційну статистику”, — йдеться у повідомленні. 

Аналітики Центру зауважують, що у 2026 році ситуація погіршується навіть у Москві. Доходи бюджету за січень-лютий зросли лише на 2% при запланованих 6,5%.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що бізнес у Росії не витримує податкового навантаження та загального погіршення економічної ситуації. Кожен третій підприємець у РФ думає про закриття справи або продаж свого бізнесу.

Крім прогнозів на 2026 рік тривожними для російського бізнесу виявилися і підсумки 2025 року. Так, 39% підприємців заявили, що їхній бізнес працює фактично в режимі виживання. Це найвищий показник за п’ять років спостережень. У результаті дедалі більше підприємців розглядають варіанти виходу з ринку, що може додатково вплинути на зайнятість та економічну активність у РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/spravdi/53786
Теги:

Новини

Всі новини