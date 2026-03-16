Росіяни хапаються за голову: Кремль не може втримати ситуацію навіть у Москві

Війна проти України уже обернулася проти росіян. Поки лідер РФ Володимир Путін продовжує війну, росіяни масово втрачають роботу.

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що в Росії зростає хвиля звільнень у держсекторі. Так, у четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників у РФ сягнула 32,6 тис. осіб – це на 59% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Найбільше скорочень зафіксовано у сферах, які фінансуються з бюджету:

державне управління та безпека — 4,9 тис. осіб;

охорона здоров’я — 4,6 тис.;

освіта — 3,8 тис.;

обробна промисловість — 3,9 тис.

“Водночас приватний сектор часто уникає офіційних процедур скорочення — працівників нерідко змушують писати заяви “за власним бажанням”. Через це реальна ситуація на ринку праці може бути гіршою за офіційну статистику”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру зауважують, що у 2026 році ситуація погіршується навіть у Москві. Доходи бюджету за січень-лютий зросли лише на 2% при запланованих 6,5%.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що бізнес у Росії не витримує податкового навантаження та загального погіршення економічної ситуації. Кожен третій підприємець у РФ думає про закриття справи або продаж свого бізнесу.

Крім прогнозів на 2026 рік тривожними для російського бізнесу виявилися і підсумки 2025 року. Так, 39% підприємців заявили, що їхній бізнес працює фактично в режимі виживання. Це найвищий показник за п’ять років спостережень. У результаті дедалі більше підприємців розглядають варіанти виходу з ринку, що може додатково вплинути на зайнятість та економічну активність у РФ.



