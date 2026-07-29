Россиян ждет новая реальность: в США рассказали, какое решение готовит Путин после выборов

В Кремле активно обсуждают возможные меры, которые могут сопровождать новую волну мобилизации после выборов в Государственную думу России, запланированных на сентябрь 2026 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав информацию российских источников.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным оппозиционного издания Верстка, ссылающегося на источники в российских властных кругах, чиновники рассматривают целый пакет ограничительных мер на случай принятия решения о мобилизации. Среди обсуждаемых инициатив – введение частичного или полного военного положения, ограничения на выезд граждан из страны, усиление контроля за зарубежными активами, ужесточение наказаний за нарушение валютного законодательства, а также дополнительные ограничения на использование VPN-сервисов.

Собеседники издания утверждают, что поводом для подобных решений может стать серьезное ухудшение ситуации на фронте либо провал кампании по набору контрактников. При этом окончательного решения, по данным ISW, Владимир Путин пока не принял.

Вместе с тем аналитики отмечают, что Кремль уже последовательно создает законодательную базу, которая позволит быстро провести мобилизацию при необходимости. Так, 26 июля Путин подписал закон, расширяющий доступ Росгвардии и Министерства обороны к государственным базам данных о военнослужащих и членах их семей. По официальной версии, это должно сократить бюрократические процедуры.

Еще ранее Росгвардия предложила расширить полномочия системы гражданской обороны на случай мобилизации и военного положения. Кроме того, с конца 2025 года в России уже действует новая система воинского учета, позволяющая проводить призыв резервистов и срочников фактически в круглогодичном режиме.

В ISW считают, что решение о всеобщей мобилизации остается исключительно политическим выбором Путина. Оно будет зависеть от того, как российский лидер оценивает положение на фронте и внутреннюю стабильность режима. При этом подготовка необходимой инфраструктуры для быстрого запуска мобилизационных мероприятий уже продолжается.

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